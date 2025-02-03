克林頓扭轉財赤 提高富人企業稅

國會預算辦公室（CBO）數據顯示，1962年以來，聯邦政府只有5個財政年度沒有赤字，其中1998至2001年是唯一的連續盈餘時代，原因眾說紛紜，例如蘇聯解體令美國得以減輕開支負擔、資訊科技（IT）革命起航提高美國生產力和經濟增長，但繞不過去的是克林頓上任初期提高富人和企業的稅率，這與特朗普的執政理念完全背道而馳。

對比1992年和2000年的數據，財政收入的增幅高達85.59%，比國內生產總值（GDP）高出近27.84個百分點；支出僅升29.49%，國防開支比列根時代略減，為非國防的自由裁量開支騰出空間。

1995至1999年擔任美國財長的魯賓（Robert Rubin）在其回憶錄《不確定的世界》為克林頓政府包括加稅的經濟政策辯護，同時批評小布殊2001年甫上任便減稅，指其團隊展示整頓財政的決心有助降低息口、提振信心，同樣起到倡導減稅者所希望的促進就業和生產力，並使美國企業能夠在IT革命初期早着先機、經濟繁榮。（克林頓年代聯儲局也有加息，魯賓提及的息口下降應該是對比列根和老布殊年代。）

大行舵手睇好特式經濟 「老民主黨人」魯賓在加入熱廚房前是高盛主席，華爾街投行大佬們卻紛「說好特朗普故事」。高盛現任行政總裁蘇德巍直言，企業舵手信心顯著上漲，「尤其是總統大選過後」。紐約梅隆銀行行政總裁文斯亦稱「特朗普班子已明言他們支持（經濟）增長」。

摩根大通財務總監巴納姆直言美國的動物精神（經濟學術語，指逐利的衝勁）已被撬動起來。不時被傳會擔任特朗普財長的摩通行政總裁戴蒙也為關稅辯護，說有助應對不公平競爭和國家安全威脅，讚揚特朗普拋出非常辣的條款來講數不時收效；他又對特朗普當選不感到意外，因為效率低下的政府惹怒了選民。