白宮節流大計被質疑

擬年半慳15萬億 專家：或削退伍軍人福利 不按常理出牌的美國總統特朗普揚言不會讓美元霸權衰落，找來勝選「大功臣」——世界首富馬斯克領導「政府效率部」（DOGE），期望在明年7月4日前完成任務，以更健康的財政向美國獨立250周年獻禮，而特朗普早前已向聯邦政府僱員推「肥雞餐」來助攻。然而，馬斯克所謂節流兩萬億美元（約15.6萬億港元）廣被質疑不現實，10年期國債孳息率升越5厘的風險未除。

列根任期開支增靠GDP撐 事實上，特朗普的「偶像」—透過軍備競賽拖垮蘇聯的已故總統列根也在1982年設立過「格雷斯委員會」（Grace Commission），試圖消除聯邦政府的浪費和低效。這個同樣由企業家組成的委員會最終用約一年半時間，於1984年1月發表報告，拋出2,478項建議，豪言3年內節省4,240億美元（等於1981年開支逾62%），更說到2000年能累計節省10.5萬億美元。

然而，國會預算辦公室（CBO）審查其中約400項建議（佔總節省金額的90%）後，指實際上節流規模僅為報告預計值三分之一，且要國會審議、總統不能直接授權的部分（佔建議的73%）最終無完全落實。

列根執政廣為人道的就是上任初期大舉加碼軍費，任期第3年（1983年）赤字相對國內生產總值（GDP）比率已升至當時的新高5.9%，但他任期最後一年（1988年）卻降至3%。CBO數據顯示，這5年間聯邦政府總開支仍累升逾30%，所幸GDP和財政收入的增幅高於開支，分別達45.39%和51.38%，而且非國防的自由裁量（Discretionary）開支在列根8年任期僅22.44%。

由此可見，經濟增長對美國財政健康至關重要。天風證券宏觀首席分析師宋雪濤表示，特朗普清楚如不着手提升財政和製造業的效率，美國經濟將愈益依賴赤字，萬一突破「某個臨界點」就會迎來債務螺旋殺到，加速削弱美元的霸權地位，途徑之一是以AI提高生產效率。

提出「格雷斯委員會」歷史的民生證券預期，DOGE短期內也有望削減一定開支，可是不會有兩萬億美元，因為福利和還息等強制支出上財年佔整體支出73.7%，遠高於42年前的43.7%，而特朗普競選時已承諾不會動社會安全福利。

「兩萬億」相當於2023年政府支出的三成以上，源自馬斯克去年10月底在紐約出席特朗普造勢大會時，對候任商務部長盧特尼克的「隨口噏」。他早前說，其實它只是一個最佳結果，但嘗試實現一個定得高的目標，成果也會更大。

傳用AI幫手 減DEI支出 列根遏抑非國防自由裁量開支，民生證券不排除特朗普也會從退休公務員和退伍軍人福利着手。CBO數據顯示，2023年退伍軍人開支達1,310億美元，比2020年即特朗普首個任期末年時多340億美元或35%。非國防自由裁量開支於2020年一下子暴漲逾2,500億美元或38%，主因新冠疫情爆發推高醫療保健經費，即使有關費用已大幅回落，非國防自由裁量開支卻仍遠高於疫前水平，或許就是DOGE的用武之地。

消息指，DOGE初步會審查聯邦政府機構過去的審計帳目，聘用一些工程師運用AI找出可以削減的開支，又考慮以區塊鏈技術去縮減成本、提高效率，據報他們參考的一份保守派智庫宣稱裁減用於DEI（多元、平等、包容）的開支，每年能節省起碼1,240億美元。財政部經已批准DOGE登入聯邦政府發放福利、補助和退稅的支付系統。

話說回來，特朗普2.0希望以關稅支持國內減稅，不能說行不通。2019年的企業所得稅比2017年減少668億美元，關稅則多了362億美元，且經濟增長令同樣稅率獲減的個人所得稅不跌反升，完全填補到缺口。

野村憂關稅戰添發債成本 不過，野村證券早前警告美國10年期國債孳息率今年隨時「坐5望6」時提到，減兩萬億美元開支並不現實，華府亦有龐大再融資（債冚債）需要，本年發債規模可能達到5萬億美元，即相當於經濟總量的17%，況且關稅戰會令通脹難降，使息口居高不下，而高息又會加重當局的淨利息支出。

該行又關注，如果財長貝森特按之前所講減少短債發行，降低再融資的利率波動風險，一萬億美元到期短債置換成長債，足以推高10年期債息半厘之多。

國際金融協會（IIF）同意野村的發債規模預測和債息「坐5望6」觀點，憂慮緊縮的金融條件會削弱經濟活動。

惟馬斯克日前稱，按目前推算，要讓聯邦政府財赤到下財年減一半，直到今年9月底止每日需節流40億美元。儘管屆時尚有一萬億美元赤字，但經濟增長足以彌補，意味來年無通脹。

聯邦政府歷年盈餘佔GDP比率 特朗普1.0的聯邦財政