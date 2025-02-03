恒生一姐親身出演微短劇上映

夥萌版管理層 農曆新年齊Show演技 大家在農曆新年拜年時討論最新上映電影和流行微短劇，謹記留意恒生銀行最近推出的微短劇「未來銀星」（The Future Stars）。該行發揮創意，邀請本地編導拍攝微短劇宣傳該行的未來銀行2.0服務概念，明言希望以時下流行的微短劇，加入小朋友和平行宇宙等元素提升劇力，而此劇上映短短兩個星期，觀看次數已超過300萬，恒生一姐施穎茵和財富管理及個人銀行業務主管李樺倫更在最新一集正式登場，與飾演自己的小朋友在劇中齊齊一展精湛演技。

恒生今次的微短劇「未來銀星」由一眾小朋友擔綱飾演萌版恒生管理層，講述外太空星球「銀星」的銀行系統受損及影響運作，所以幾位在「銀星」擔任銀行管理層的小孩，到地球的恒生銀行學習有關未來銀行的知識以修復缺失。

創意手法宣傳未來銀行2.0 施穎茵及李樺倫在最新一集《未來的曙光》親身落場「鬥戲」，在劇中向小朋友們伸出援手，成為他們成功拯救星球的關鍵。一眾恒生管理層亦會在即將上映的大結局中全數登場演出，陣容鼎盛，演技相當令人期待。