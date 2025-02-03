Palantir促美全力發展AI

中國人工智能（AI）公司DeepSeek的低成本AI模型在科技界掀起軒然大波。與美國政府及情報部門關係密切的大數據及AI公司Palantir行政總裁卡普示警，DeepSeek崛起顯示美國需全力發展AI。不過，他亦不相信DeepSeek的成本如外界所估算那麼低，相信其實際成本更高。

卡普認為，美國有全球最好的科技環境，但隨着DeepSeek等後進對手崛起，必須意識到對方帶來的威脅，美國需要加快開發先進AI的速度：「我們必須跑得更努力、更快，舉國上下都要努力」。不過，對於美國國家安全體系將保護美國創新免受操縱和竊盜一事，他卻持充分樂觀的態度。

懷疑DeepSeek開發成本 至於DeepSeek宣稱，該公司開發成本遠低於其他科企的說法，他則持懷疑態度。半導體研究與諮詢公司SemiAnalysis最新報告估計，基於租用英偉達（Nvidia）圖像處理器（GPU）的費用，DeepSeek光是硬件支出就遠高於5億美元。迄今已有許多專家質疑DeepSeek的實際成本，懷疑該公司可能因為美國晶片出口限制令而有所隱瞞。

Palantir作為一家集合軍工與AI概念的大數據公司，過去曾經協助美國政府找出極端組織阿爾蓋達前領袖拉登的藏身處。該公司股價上周五盤中曾創下85.22美元的歷史新高，主要受到AI熱潮、全球地緣政治風險升溫等因素推動。卡普表示，公司在AI領域一直處於領先地位，並希望能夠透過AI技術改變美國企業的營運方式，並且認為這是「首要目標」。