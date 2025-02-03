華府智庫：加台關稅適得其反

美國總統特朗普抨擊台灣壟斷晶片生意，不排除對半導體加徵關稅，最高可能達到100%。華府智庫警告這不僅無助美國半導體產業發展，反而會加速美國科技企業外移，傷害企業與消費者，適得其反。

華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）的副總裁埃澤爾分析，特朗普政府假設透過大幅調高台灣晶片進口關稅，將迫使台灣廠商選擇赴美設廠，但如果美國對來自印度、日本或馬來西亞等的半導體進口徵收較低的關稅，台企可能會選擇前往這些國家，不一定會遷往美國，美企最終或須從其他外國公司購買半導體產品。

傷害美企與消費者 他直言，特朗普政策思路不正確，關稅在短期內只會提高美國消費者和製造商的支付價格。有研究指出，如果台灣半導體製造遭遇重大變故，無論是地震、軍事衝突還是關稅戰，都可能導致美國的邏輯晶片價格上漲59%。由於晶片對無數產品至關重要，擬議的關稅將迅速推高美國日用品價格。

此外，若其他國家祭出報復性關稅，推高美國生產成本，將削弱美國科技業的競爭力，迫使企業加速轉向其他市場，達不到美國政府預期的產業回流效果。