基金撐AI牛市未完 看好醫健公司

隨着近日美國半導體股回調，由人工智能（AI）引發的牛市開始受到質疑。不過，基金界覺得仍未「玩完」，目前的調整更像是一種洗牌——雖然DeepSeek預示的AI成本下降將不利晶片股及其他AI基礎建設概念股，但革新的技術或使AI更快普及，反而利好一些能夠應用AI的公司。

紐約梅隆銀行財富管理投資策略和股票主管Alicia Levine表示，DeepSeek崛起不會對整體市場造成毀滅性的打擊，影響將更加微妙。隨着AI技術價格變得更低，醫療保健股和其他能夠獲得大量數據的公司將獲得回報。「如果AI變得更便宜、更快捷，這些公司的估值提升也是合理。」相反，能源和AI基礎設施領域的公司一直是大型科企在AI領域巨額資本投資的主要受益者，可能遭受最大打擊。

專家：仍未處於泡沫 高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示：「我不認為我們正處於泡沫之中，也不認為我們即將看到泡沫破裂。」相反，DeepSeek的出現只是提醒所有人，在AI領域佔主導地位的科技公司並不能免受干擾和競爭。

不少分析認為，DeepSeek作為ChatGPT應用程式的廉價替代品，可能會刺激美國加碼AI支出，而隨着AI等技術變得更便宜、更節能，對其需求將激增，從而增加能源消費。J Stern & Co投資總監Christopher Rossbach也認為，新的技術發展不會改變對運算能力的潛在需求，Meta等巨頭的巨額投資承諾已說明這點。

LinkedIn創始人Reid Hoffman亦指出︰「美國許多小型AI公司使用大型模型來更有效地訓練其小型模型，用該策略訓練的DeepSeek等高品質模型，對美國小型AI公司來說是一個積極的信號。」

高盛謀用AI提高效益 AI提高生產效益之說似乎不虛。高盛資訊總監Marco Argenti透露，正在評估DeepSeek模型的應用前景，但要做安全審查。該行正推動銀行家、交易員等使用AI，去年6月為軟件開發人員引入微軟的編程助手GitHub Copilot以來，效率平均提高10%，等於為公司增兵1,000名軟件工程師。

分析指出，開源模式曾經長期落後於封閉原始碼競爭對手，但如今已經開始實現突破。作為技術採購和應用的行業標桿，高盛的AI實踐可能引領未來商業趨勢。