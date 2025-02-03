聯電靠12納米先進封裝開財路

早年與台積電「鬥餐死」多年的聯華電子於2017年毅然放棄14納米以下製程，靠成熟製程穩定賺錢，如今面對中國廠商乘着晶片國產化的浪潮大舉擴產，盈利能力受損，正積極透過12納米和先進封裝擠進附加值更高的領域，另謀出路。

12納米只是優化的14納米，如台積電以「16/12納米」稱呼自己的技術，但聯電去年宣布闖12納米引起廣泛關注，原因是與英特爾（Intel）聯手。

聯電總經理王石早前稱，英特爾與聯電將為西方提供「最具競爭力的12納米解決方案」，強調客戶感興趣，現正認證試產產線的性能，預期明年為首批客戶提高「製程設計包」（PDK），即晶片設計公司用晶片廠工藝去設計晶片時的「說明書」。

另一方面，做不了人工智能（AI）運算晶片的聯電也想從先進封裝分一杯羹。王石指，客戶希望加速數據傳輸和更加節能下，聯電正豐富先進封裝的工藝，期望跨越2.5D封裝（一塊硅基板上放多塊晶片，透過該基板連接各晶片）。

傳力積電研6層晶圓堆疊 力積電亦寄望透過先進封裝殺出一條血路，正投資2.5及3D封裝（直接把多晶片堆疊）技術，接受與其他晶圓廠的晶片進行堆疊，已獲某家美國大型中央處理器（CPU）的廠商洽詢。早前再傳出力積電的AI封裝技術獲台積電認證，將協同台積電打入英偉達（Nvidia）和超微半導體（AMD）等AI巨頭的供應鏈，並聯同台積電完成開發4層晶圓堆疊（WoW）技術，現正邁入難度更高的6層晶圓堆疊。