消費電子望復甦 助DRAM價喘穩

DRAM是電腦、電話等運作中暫時存放資料的地方，SK海力士和美光科技炙手火熱的高頻寬記憶體（HBM）也是，可惜撇除HBM的DRAM市場再處於低谷。DRAM廠商南亞科技的總經理李培瑛相信，AI伺服器的DRAM需求依然強勁，可望維持一整年，消費電子則預計下季起開始復甦，DRAM價格屆時有望見底。

王豫琪指，現時消費終端需求疲弱，買方（電子產品廠商）採購動能較低，DRAM價格上季已向下翻轉，跌勢今年上半年都會延續，預期下半年到了傳統電子產業旺季，終端需求有望好轉，且屆時買方也會消化掉一定程度庫存，DRAM合約價格有望止跌，但能否倒升仍有待觀察，不排除只是低位橫行，因為DRAM產能也在逐季增加，供應商庫存亦可能上升。

長鑫傳生產DDR5力追龍頭

三星電子表示，2025年工作方針是減少落後DRAM及NAND的比例，因為需求增長有限。至於奮力追趕的長鑫，早前有傳已開發一款16納米製程的消費者級別DRAM，屬速度最快、也是龍頭廠商賴以「食胡」的DDR5，考慮到3大廠商即三星、海力士和美光2021年量產DDR5，這意味着長鑫落後他們的差距縮窄至3年。另據了解，長鑫正試圖在沒有EUV（極紫外光）光刻機的情況下生產16納米以下製程的DRAM。