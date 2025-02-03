成熟製程晶片廠齊叫苦

中國擴大晶片產能早前已演變成中美貿易糾紛的另一戰線。TrendForce分析師鐘映庭指出，內地依次3大晶圓代工廠——中芯、華虹系及晶合集成，28納米以上製程的產能自2020至2024年期間接近翻倍，滿足國產替代需求，可惜宏觀經濟與終端需求尚未回暖使代工價格備受壓力。

上海科創板上市的晶合，由台灣晶圓代工廠力積電之母企與合肥市轄下國企合資，其擴產速度連中芯和華虹都望塵莫及，2024年中期業績提到月產能11.5萬片（12吋晶圓‧下同），為2020年5.18倍，並計劃擴產3萬至5萬片，直追華虹。力積電曾訴苦「成熟製程供需失衡……以舊換新刺激有限」。

聯電上季產能利用率70% 大和國泰科技行業研究區域主管徐禕成表示，內地、台灣乃至全球成熟製程的價格戰去年下半年有所激化，不僅是使用12吋晶圓的28納米或以上製程（通常至90納米），採用8吋晶圓的130至500納米亦受壓。

鐘映庭稱，內地近期投產的成熟製程產能當中，28納米規模較小，且它是屬於平面式電晶體架構的最後一代，仍具成本結構優勢、需求較為穩定，跌價壓力相對40、55和90納米等更熟製程（約佔華虹41%收入）來得小。

參考晶合全部收入來自55至150納米製程，以及邏輯運算不及收入5%，跟消費電子關連度頗高的顯示驅動、影像感應和電源管理晶片各佔收入67.5%、17.2%及8.8%，成熟製程競爭壓力何在呼之欲出。該企在手訂單顯示今年殺入28納米製程（全年6萬片），40納米的產量亦會大增至4.1萬片。

聯電去年末季產能利用率僅70%，比華虹和中芯低一大截，可見晶片國產化需求對中國代工廠的生意有保證。

不排除中芯毛利率承壓 聯電總經理王石坦言，8吋晶圓的製程更低。參考迄今最後一份季績，中芯和聯電90納米以上製程收入佔比分別約為20.3%及23%，華虹則高達41%。

聯電財務長劉啟東表明，折舊開支繼去年漲逾兩成後，今、明兩年會繼續升，或許2027年才掉頭下降。以中芯資本開支強度狠得多，不排除中芯毛利率也會因擴產承壓。

王石不諱言，半導體市場今年增長仍會由AI伺服器主導，消費電子半導體含量提升所帶來的增長僅「溫和」，聯電所在市場應該只有低個位數的增長，由於潛在的關稅戰升級，短期內業務能見度相當低。

汽車工業晶片庫存仍高 他續指，消費電子的庫存水平已回復到健康水平，WiFi、數碼電視、機頂盒和顯示驅動晶片的需求會有所上升，可是汽車和工業的晶片庫存仍相對較高，恐怕要更長時間消化。

鐘映庭表示，半導體客戶的安全庫存水平在新冠疫情時代高達3至4個月，但現在產業景氣下行、終端銷售低迷等，水平已降到一至兩個月左右，甚至更短；就今、明兩年而言，客戶並不願背負更多庫存，因此應該落在一至兩個月之間。

中國晶片代工廠持續擴產