比亞迪月賣30萬輛多49%
一眾代表中國經濟「新質生產力」的新能源車企發布上月賣車數據後，紅盤日前夕輪到龍頭—比亞迪(01211)出場，上月賣車約30.05萬輛，按年增速仍有49.16%。跟去年一樣，以插電式混能車居多，上月銷量按年升78.73%至17.1萬輛，純電動車銷量按年增速僅19.06%，達12.53萬輛。
海外銷量佔比逾22%
另一藍籌車企吉利汽車(00175)則不同，上月純電銷量按年飆1.2倍，近8萬輛；插電式混能車銷量按年增速為39.2%，錄約4.1萬輛。整體銷量按年飆24.94%至26.67萬輛，主要由吉利牌貢獻，反觀在美國上市的極氪銷量按年跌4.74%至1.19萬輛。
海外賣車利錢較高，比亞迪上月海外銷量按年仍飆83.38%至6.63萬輛，佔整體比重由17.95%升至22.07%，按月亦升16.06%。反觀吉汽上月出口銷量按年僅升2.02%至近2.68萬輛，跟去年12月按年升20.85%，全年升53.33%明顯不同。
長城汽車(02333)上月售車量按年下跌22.2%至8.09萬輛，跟去年12月上升20.25%，全年微升0.21%相反。細看之下，新能源車銷量按年下跌11.05%至2.22萬輛，但海外銷量按年上升6.22%至約2.8萬輛。
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