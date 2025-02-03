比亞迪月賣30萬輛多49%

海外賣車利錢較高，比亞迪上月海外銷量按年仍飆83.38%至6.63萬輛，佔整體比重由17.95%升至22.07%，按月亦升16.06%。反觀吉汽上月出口銷量按年僅升2.02%至近2.68萬輛，跟去年12月按年升20.85%，全年升53.33%明顯不同。