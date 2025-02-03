內房企上月權益銷售跌 碧桂園瀉六成
中國經濟在特朗普1.0與2.0開打關稅戰時最大的不同在於，彼時樓市暢旺，現時卻尚未走出寒冬。中指研究院早前公布2025年1月份100強房企銷售排行榜，上月整體賣樓金額跌幅雖較2024年全年顯著收窄，可惜按年仍跌16.51%。
融創飆71% 國營穩陣
遭清盤呈請的世茂集團(00813)方面，對比中指院兩年的報告，上月權益銷售額按年跌8.82%至15.5億元。世茂去年全年合約銷售額按年跌20.59%至340億元，中指院早過公司正式公告出爐的數據（權益銷售額），居然與之完全一致。
國營發展商表現似乎相對穩定，例如排頭兩位的保利發展和中海地產，上月權益銷售額分別按年升1.42%及11.51%，至142億元及110.4億元，而排第4、緊接萬科的華潤置地(01109)亦按年升4.51%至81億元。
然而，他們都不及民營的融創中國(01918)標青，其權益銷售額上月按年大升71.36%，達38.9億元。
一手成交假期後料回升
中指院認為，內地樓市仍然是「以價換量」的行情，但上月賣樓一定程度受過年影響，主要城市一手及二手交投都按月下跌。預期假期後，一手樓網簽成交量會有所回升，加上去年基數已低，今季埋單按年變幅有望保持平穩。二手樓方面，由於部分屋苑「價格逐漸調整到位」，且核心城市業主預期改善，成交量都會保持一定規模，但市場持續回穩「仍要政策加力支持」。
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