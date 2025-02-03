美汽車晶片工業股勢受「侵」襲

美國總統特朗普落實對墨西哥和加拿大加徵25%關稅、對中國加徵10%關稅的計劃，引發金融市場震盪。自特朗普當選以來，擔心關稅風險的陰影一直籠罩着美國股市，根據投資界的分析，這次關稅影響最大的產業包括汽車、晶片、工業、光伏等。

GM福特Tesla盈利惹憂 Evercore ISI分析師Chris McNally表示，擁有全球供應鏈並對墨西哥、加拿大和中國有大量敞口的美國汽車行業受影響將最大。其中，3大傳統汽車公司—美國的通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）和歐洲的Stellantis，以及關聯的供應商將受到衝擊。

分析指出，對墨西哥關稅每提高10%，就會對GM每股盈利造成20%的負面影響，對福特造成10%的衝擊。至於可能受到影響的電動車股則包括特斯拉（Tesla）、Rivian和Lucid等。

晶片公司及設備製造商亦將成為受累的對象，因為他們的供應商也遍布全球。摩根大通的統計顯示，業務對中國有大量敞口的晶片公司包括英偉達（Nvidia）、博通、高通、應用材料、德州儀器和英特爾（Intel）。

重型器械生產商John Deere、卡特彼勒（Caterpillar）和飛機製商波音等傳統工業股於特朗普上個任期時大幅波動，因這些公司的足迹遍及全球。同時，中國佔據了大半壁江山的光伏供應鏈勢迎來波動，可能受影響的公司包括Maxeon Solar、Sunnova Energy、Sunrun和SunPower。

AMD亞馬遜本周放榜 市場焦點除了關稅消息外，本周依然是美股業績期的高峰，包括超微半導體（AMD）、高通、Arm等晶片公司將發布業績；科技巨頭亞馬遜、Alphabet；華特迪士尼亦即將放榜。

經濟數據方面，最值得留意是周五公布的美國1月非農就業職位，市場預計將會增加17萬個；失業率料維持在4.1%。一旦數據與市場預測有出入，聯儲局貨幣政策路徑的預期則會有所調整。

本周環球財金焦點