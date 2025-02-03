中國廠商：倘增全球關稅 棄美國市場

特朗普未重新掌權時已多次叫囂大打關稅戰，中國廠商早已作出部署，包括預早將貨物運到美國存放、將生產線遷移至東南亞甚至成本高出三成的杜拜。有廠家表明，美方現時種種營商不友善的決定及不確定性的前景，出口至當地的吸引力已下降，如果美方關稅將進一步擴展至全球普遍市場，將會放棄美國市場。

一家廣東的家品生產商接受外媒訪問時指，其貨品有五分之四的買家是美國消費者，為應對關稅，公司正揀選不在關稅清單上的產品出口至美國。

不惜加價提早出貨他國設廠 該公司同時已提早出貨至美國，而出貨數量亦增加一倍，以在當地「囤貨」。直言無論美方最終稅率定向，也會將產品加價10%。換言之，當地消費者需要面對物價上漲。

另有濾水器生產商坦言，中國內地市場競爭太激烈，美國的關稅政策迫使其加快拓展新市場，又希望合作夥伴能承擔至少一半的關稅成本。儘管特朗普會否向更多市場實施關稅政策仍未知之數，已經在全球物色新的生產基地，包括越南、馬來西亞、墨西哥等，暫時傾向在杜拜設廠，即使生產成本比在中國內地貴30%。不過，若關稅政策範圍再擴大，將會退出美國市場。

亦有廣州的護膚品生產商提到，在特朗普上一任期的徵稅期間，其產品被徵收逾20%關稅，並造成龐大損失。基於產品利潤微薄，期望能將關稅成本轉嫁客戶。