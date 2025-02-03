人幣看貶 港今年經濟料僅升2%

本港今日公布2024年經濟增長數字，財金官員早已「爆響口」增速只能接近預測區間的下限（2.5%）。隨着特朗普升級對中國的貿易戰，且其經濟政策令制約本港地產市道的美國息口居高不下，有經濟師估計，本港今年經濟增長只有2%。

北上消費增 利淡港股樓 獨立外匯商品分析師盧楚仁評論，特朗普團隊早前明言未來會逐步把關稅加上去，估計其後將會推高美國通脹、利好美匯，另一方面利淡內地出口和宏觀經濟，預料中國人民銀行將容許人民幣適度貶值來應對，而人民幣貶值的預期對本港經濟更加不利，事關北上消費恐更熾熱，港股港樓會進一步受壓。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷坦言，就當美國聯儲局今年仍會減息兩次共半厘，該行對本港今年經濟增長的預測亦只有2%，而樓價偏軟、賣地收入不振引發財政赤字的問題會再拖，「即使廠商預先出口去美國，庫存總會用盡，屆時美國物價仍有上升風險，聯儲局更難減息……最怕特朗普與加拿大同墨西哥有得傾，中國唔係。」

他續指，現時本港失業率低往往由於人手短缺，問題是中美對立引發的地緣政治風險仍會影響本港傳統支柱產業，信心不易提振，訪港內地旅客的消費亦與過去不同。

內地經濟方面，雖說美國佔中國出口總額的比例已較2018年貿易戰開打之前顯著下降，問題是疫情以來貨幣政策工具已用了很多，消費卻持續疲弱，導致產能過剩，通縮風險揮之不去，出口對經濟增長的貢獻反而比中美未打貿易戰的時候更加重要。

人行或減息半厘兼降準 吳卓殷坦言，中美關稅戰恐怕未必就此作結，要是內需持續不振，其他經濟體也會針對中國貨施加壁壘。「以舊換新」政策並未顯著提振總需求，中央定必加碼提振消費，但力度難料，因為財政資源尚要用以化解地方債務壓力。他相信，人行今年會減息0.5厘，下調金融機構存款準備金率（RRR）一個百分點，只要人民幣兌每美元以外的主要貨幣跌得不多，應該會讓人民幣溫和貶值，預計年內見7.4至7.5（兌每美元‧下同）。

其他投行的經濟師亦一早為特朗普加關稅把脈，其中美銀貼中首階段先加10%，令中國貨平均進口美國關稅升至30%，就是時間比其預測（第二季）來得更早。

該行估計在岸人民幣（CNY）年底會貶至7.6，相當於每百港元兌97.4元人民幣，但中國政府會推出刺激政策，以抵銷美國關稅影響，可望下半年漸見成效，加上房地產市場逐漸穩定下來，對經濟也有一定支持。

中國經濟7年變遷