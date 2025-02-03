港股新歲盼蛇來運轉

特式關稅戰開打 專家估最差下試萬七 跟剛過去龍年相反，港股蛇年「例跌」，1977年以來的蛇年恒生指數跌幅介乎5.08至32.48%，而在2025年乙巳蛇年紅盤開市日之前，上任未夠半個月的美國總統特朗普即宣布對中國再加徵10%關稅，真正令市場擔憂的是這可能只是「前菜」。然而，專家相信，港股現價已經反映特朗普2.0發動關稅戰，頂多跌一成多，不會像2022年10月、2024年1月那樣跌穿15,000點。

Wind數據顯示，2018年7月6日特朗普宣布對價值340億美元的中國貨加徵25%關稅，即中美貿易戰正式開打，恒指輾轉受壓，直到同年10月底止跌回升，連同當時內地長期停發網絡遊戲版號的夾擊，累挫13.17%，往績市盈率由約10.6倍左右縮至接近9倍，並無跌至過去10年最低殘的水平—7.3倍左右（上周二約9.2倍）。

中特估可吼 國企穩派息 現時內地經濟不如當年，息口亦高一大截，但東亞銀行財富管理處高級投資策略師陳偉聰相信，由於市場已經預期特朗普會加徵關稅，兼未必到此為止，港股市盈率不會重回接近7倍的低殘水平、跌至14,500點附近。

他指，中美糾紛加劇和美國減息預期降溫固然限制港股上升空間，內地刺激經濟又會限制下跌空間，且對美國出口佔藍籌股收入比例很有限，聯儲局又不是處於加息周期，預期短期內恒指最差下試17,000至18,000點（市盈率約8倍），失守19,000點已可考慮落注，留意大型國企股。然而，800美元以下包裹進口美國的關稅豁免已不適用，中資電訊股跨境業務的估值或受影響；DeepSeek的「低成本」尚待驗證，而這關乎資金會否轉投中資科網股。

星漢資產管理行政總裁王榮昆直言，港股今個蛇年玩法應會「跟着特朗普走」，指對下月兩會政策不宜抱太大期望。然而，綜觀去年恒指市盈率曾低見7.3倍，最高則見10.2倍，所以若然恒指市盈率回落至大約8倍，值得吸納，同時板塊方面仍然以中特估，以及派息穩陣的國企為主。

多招齊發 A股望豬籠入水 內地股市方面，王榮昆表示，雖然今年開局表現較差，惟由於滬深兩市成交額及成交量平穩，不似港股成交大上大落，而且「內地確是有下工夫刺激股樓」，例如在市值管理方面，股價低於5元（人民幣‧下同）的上海A股公司已由500間縮至100間，低於一元、瀕臨除牌邊緣的企業，也由100間縮減至50間，其實做得不錯，加上內地不少省市均有發放消費券，不妨看看內地能否推動資金入市A股。

恒指過去蛇年例必運滯 恒指走勢反覆