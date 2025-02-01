專家樓評：購買招標物業注意事項

踏入2025年，發展商趁復甦勢頭仍在的情況下，加快推售新盤步伐，近期幾個豪宅項目以招標形式發售。招標是指發展商推出一系列單位，但不會標明其售價，買家須提交投標文件及擬定出價，並由發展商從眾多入標者揀選出價高者為最終買家，而發展商可在賣樓過程中保持主導角色，做法較為彈性。如有意購買招標物業，有一些事項需要注意。

出投標價 最高者得 首先，買家須於投標書填寫投標物業的投標價、個人資料及付款方法，並連同訂金遞交給發展商作為「要約」。「要約」為合約一方向另一方列出的交易條件，如另一方無條件地接受它後，便可構成為具約束力的協議。因此，當發展商接納買家簽署的投標書後，便即成為具有法律效力的文件，買家隨投標書附上的銀行本票或支票將視作臨時訂金，以支付樓價的部分款項，此時買家就不能退訂。

其次，發展商一般會以「價高者得」方式選出投標價最高的買家作交易。當買家成功投標後並需要申請按揭時，要注意如當時銀行對住宅物業的估價審慎，投標價或會出現估價不足的情況，建議買家事前預留充足的現金作首期開支。有部分發展商會為招標物業提供發展商一按及二按計劃，惟每家發展商的審核準則及所需證明文件與銀行有所不同，最終能否批出按揭以及批出金額多少，發展商擁有實際主導權。

最後，投標有一系列的文件需要填妥及簽署，發展商於網上載有相關銷售安排的文件，並清楚列出招標方式及細節，入標競投前，應先仔細閱讀及了解標書內容及出售條款，並且審慎作出決定。對招標單位感興趣的買家，建議可透過專業及大型的地產代理協助，他們較為熟悉樓市狀況，或能推測到發展商的心儀價錢，從而協助買家增加投標的成功率。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦