大行觀點：美關稅衝擊消費科技業

美國總統特朗普早前發表就職演說，強調其政策綱領，關稅和貿易是亞洲科技出口商面臨的關鍵波動因素。關鍵政策主題包括邊境保護和移民、政府效率、注重增長而非激進氣候倡議的能源政策，以及計劃發布美國優先貿易政策。

勢拖低全球GDP增長 在貿易方面，他稱將成立對外稅收局，旨在通過關稅增加政府收入，並徹底改革貿易制度以保護美國工人，指示聯邦機構評估與主要交易夥伴的貿易政策。

財政部長貝森特在提名確認聽證會上確實稱特朗普政府可能利用關稅來糾正不公平的貿易行為，增加政府收入並作為談判手段，但這將被美元走強和外國供應商降價以保持份額所抵銷。

由於關稅尚未被量化或實施，仍需進行一些研究，亞洲科技行業應該可以暫時鬆一口氣。不過，2018年關稅分4階段實施，估計關稅可能從今年9月開始仍分4階段實施，主要針對中國，基本避免對其他地區加徵關稅。

在悲觀情景下，即特朗普兌現競選承諾，對中國及全球其他地區分別加徵60%及10%的關稅，將導致全球生產總值（GDP）增長降低一個百分點，美國GDP增長降低0.5個百分點。

若全面加徵關稅，消費科技行業受到的影響相對較大，更直接的影響將集中在美國對中國出口量仍較高的產品（由於消費高端化），這兩個市場合計佔科技產品銷量約35%和行業收入約50%。根據2023年中國對美出口，約1,280億美元的科技產品中，約820億美元是智能手機和個人電腦（PC），其次是電視、顯示器、數碼相機等。

瑞銀投資銀行台灣研究主管 艾藍迪