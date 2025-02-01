券商點股：聯想業務增長動力不俗

AI PC貢獻逐步提升 研究機構Counterpoint Research發表報告稱，受AI PC、年末促銷及內地以舊換新補貼政策等因素推動，去年第四季全球PC市場出貨量按年升3.7%，2024年全年PC出貨量按年升2.6%至2.53億部。聯想去年在PC市場持續領先，出貨量按年增長4.6%，跑贏同業。

展望今年，Windows 10於10月終止支援，可望帶動更新需求。Counterpoint預測AI PC滲透率將由去年的27%，大幅提升至今年近60%，從而帶動今年PC市場出貨量延續溫和復甦。預計聯想市佔率有望進一步提升，同時高單價的AI PC貢獻增加，將可提升平均售價及利潤率。

集團將於2月中公布第三季度業績，若季績超預期，可成為股價催化劑。另外，美國總統特朗普宣布大規模AI基礎設施投資計劃，將令算力、AI伺服器及液冷散熱服務需求高速增長，聯想早已與產業鏈龍頭英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）和英特爾（Intel）建立合作關係，有望跟隨客戶業務發展高速成長。

市場預期聯想2024至2026年間，收入及經調整純利年複合增長分別為12.2%及28.1%，該股現價對應2026年預測市盈率9.1倍，略高於過去5年平均水平。不過，隨着AI產品滲透率提升，以及基礎設施方案業務盈利能力改善，有利估值擴張，上望目標價10.6元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）