行業剖析：AI黑天鵝重擊美晶片企

環球市場於周一被一則震撼消息打破了平靜，一款新興的中國人工智能（AI）應用程式DeepSeek（深度探索）瞬間冒起，舉世矚目。不少媒體均指出，這款開源的大型語言模型在多方面超越了現時市場領導者OpenAI（即ChatGPT的背後技術）。

DeepSeek的發布不僅在AI業界掀起波瀾，更對股市、政治及各個正在將AI融入自動化流程的領域造成廣泛影響。以科技股為主的美國納斯達克指數在周一晚大幅下挫，單日下跌646點或2.97%。其中，最大輸家是英偉達（Nvidia），股價單日暴跌16.86%。DeepSeek為何被視為優越的AI模型？此事件對不同利益相關者又有何影響？

DeepSeek低成本震驚市場 DeepSeek的出現，被視為一隻「黑天鵝」，即一個出乎市場預期且難以預測的重大事件。一般認為，美國企業在大型語言模型的開發上領先中國多年。因此，當一家中國量化對沖基金「幻方量化」將DeepSeek的R1模型公開時，市場對這款AI模型的優越性感到意外。首先，儘管OpenAI的處理速度仍然優於DeepSeek，但用戶表示，DeepSeek的分析與推理能力比ChatGPT更為出色。

其次，讓市場震驚的另一點是DeepSeek的訓練效率。根據DeepSeek團隊公開的技術文件，其V3模型僅使用了2,000張英偉達晶片，訓練成本僅為600萬美元。根據Epoch AI的統計，ChatGPT-4的訓練成本介乎4,100萬至7,800萬美元之間。最後，使用成本成為焦點，ChatGPT的起步價格為每月20美元，而DeepSeek僅需每月0.5美元，對用戶來說更加實惠。

這則消息對英偉達而言，無疑是一記重擊。一款大型語言模型能以極少數量的晶片完成相同任務，將可能使晶片的過度需求轉變為供應過剩，從而威脅其生產線的產能規劃。此外，僅需600萬美元的訓練成本，與美國及其他競爭對手動輒數千萬甚至上億美元的成本形成鮮明對比，這令投資者對英偉達的回報預期感到擔憂。有經濟學家指出，美國對中國實施的英偉達晶片出口禁令亦是導致中國大型語言模型效率突飛猛進的原因之一。DeepSeek團隊的研究文件顯示，其僅使用了2,000張H800晶片，是為了符合美國2022年出口管制的要求。

中美AI競賽料進一步升級 然而，美國在AI領域的領導地位是否就此終結？答案可能是否定的。美國總統特朗普已將DeepSeek事件視為「警號」，敦促美國企業迎頭趕上，預計特朗普政府將加大對美國AI企業的激勵措施，同時實施更多關稅及保護主義政策，以進一步限制海外競爭。

展望未來，由於農曆新年假期中港股市休市，預計科技股在農曆新年假期後復市將迎來波動的開局。即使美國能保持競爭力，新的海外競爭者勢必對美國半導體及大型語言模型公司造成壓力。

另一方面，無法使用海外大型語言模型的中國企業，可能因DeepSeek的出現而受惠，提升效率，進一步推動整體市場發展，類似2024年美股市場的表現。因此，風險厭惡型的投資者應考慮對AI相關股票進行對沖，甚至適時套現獲利。隨着市場波動性增加，亦為投機型投資者提供買入中美科技股的機會。

曜熊理財策略研究部