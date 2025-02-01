澳洲稀土業冀自強 惟農民阻礙

澳洲稀土公司Australia Rare Earths在Koppamurra的計劃，與當地農民未傾妥，難以動工。

另一主要戰略資源──稀土，目前供應亦由中國主導。目前中國稀土產量佔全球稀土產量的約三分之二，遠遠超過排名第二的美國，其稀土產量佔全球的約12%。西方國家一直加速重組稀土供應鏈，但目前成效不彰。

澳洲與美國一樣，希望工業生產回流本土，早在去年4月便公布《澳洲未來製造法案》（Future Made in Australia Act），其中稀土便在該法案的支持之下。然而，由勘探、經營、開採到真正有礦產出現，會對環境帶來破壞，因此收地問題往往是最多阻力的一環。

以澳洲稀土公司Australia Rare Earths（ARE）為例，雖然公司在南澳省和維多利亞省有廣達7,000平方公里地方的開採權，但由於其位於Koppamurra計劃與當地農民仍然「傾唔掂數」，至今難以動工。

憂慮影響土地生態 雖然ARE表示，農業和礦業可以並存，可是當地的農民和可持續發展團體表示，該區現有的產業包括種植業、乳製品和釀酒業等，都擔心採礦的潛在侵入性和土地難以恢復。質疑將大量礦物移走之後，如何恢復當地原有的生態。

阿德萊德大學科學、工程及科技系教授Carl Spandler坦言，開發新稀土礦，「不僅僅是採礦業的經濟價值，也關係到澳洲成為這些資源的戰略性、安全供應商，這些資源對我們的未來絕對至關重要。」明顯澳洲堅決要在稀土資源上，謀求獨立於中國的影響。