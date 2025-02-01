美鋰業供應鏈難與中國脫鈎

手機、耳機、移動智能產品、電動車……，一大堆生活所需新興產品的共通點，都是需要使用鋰電池。國際能源機構（IEA）估計，由礦物提煉鋰的產能約佔全球的65%，並且預計到2040年，中國鋰產量將佔全球供應量的一半以上，對全球影響甚鉅。就連總部位於美國的全球最大鋰生產商雅寶（Albemarle），其行政總裁馬斯特斯（Kent Masters）也表示，在成本效益上，歐洲和北美的戰略礦產供應鏈，根本不可能與中國脫鈎。

馬斯特斯解釋，對電動車十分重要的資源鋰，面對大宗商品價格低，開採和營運成本高的問題，要將供應鏈搬回北美和歐洲開採「不會有回報」、「價格上不容許」，在鋰供應的賽道上存在敗給中國的風險。

雅寶今年資本開支減半 以「99%Min碳酸鋰現貨」為例，去年價格便由最高位累跌逾六成四，主因供應沒有減少，但全球經濟未算太好，以及電動車銷售速度有減緩下來的迹象。追蹤研究電池供應鏈的Benchmark Mineral Intelligence資深分析師Adam Megginson坦言，鋰現價根本不可能吸引新公司加入競爭行列。券商麥格理預計，鋰價要到2027年才會見回復。

雅寶目前在美國內華達州營運一個鋰礦，並經已取得北卡萊納州的挖礦許可，馬斯特斯表示，新礦何時開始經營，需視乎經濟後向如何發展。然而公司經已透露，今年在全球的資本開支會較去年削近一半，只得8億至9億美元。公司減慢開採，主因業績不濟，在截至去年9月底止的3個月錄得虧損11億美元，公司需要裁員最多7%來節省開支。同時，該企在去年已暫停價值13億美元南卡萊納州提煉廠的建設，以及停止擴張澳洲Kemerton的業務。

美國2022年通過的《通脹削減法案》雖然在稅務優惠上鼓勵企業向非中國供應商，甚至使用美國供應商進行採購。雅寶卻表示，該法案無助於加速礦產產業供應鏈的建設。美國礦業人士呼籲政府，需要採取更積極、更全面的方法來提高美國本土的鋰產量，包括庫存和承購包銷，以及推進市場的承諾。

不過，更大的危機或在前頭，因為特朗普政府上場，廢除電動車稅收抵免，勢使電動車需求降，鋰價或會低處未算低。