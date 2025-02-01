華鋼企轉谷工業拓財源

建屋需求大減 攻基建石油開採等 內地樓市積弱逾年，不單止樓價有下行壓力，新屋動工數量亦大不如前，影響上游的鋼鐵行業。國家統計局數據顯示，去年全年粗鋼生產便按年跌1.7%至10.05億噸。另方面，鋼鐵行業失去的需求不得不更多地轉向基建，以及近年興起的汽車、再生能源，甚至石油開採等工業，好處是這些工業的毛利率都較建屋為高，惟暫時未能完全彌補樓市失去的生意。

國統局數字亦指出，2024年按面積計新建商品房銷售量按年跌12.9%，全國房地產開發投資按年降10.6%。信貸評級機構惠譽預期，2025年房地產市場仍然疲軟，將持續抑制房屋建設活動。鑑於房企投地及啟動新項目的意願和能力仍然低迷，新開工房地產項目的建築面積或將向下。該機構早前的報告指出，雖然工業和基建佔整體鋼鐵需求達40%，但仍難以吸納房地產所減少的鋼鐵需求。反觀可再生能源行業上升勢頭猛烈，去年首8個月光電裝置裝機量達140吉瓦（GW），按年升23.89%。

脫碳開支增 財務恐添壓 另一方面，鋼鐵行業要加大支出用於環保。該行指出，鋼鐵業的碳排放量佔中國總碳排放量的15%以上，而內地生產商正在努力實現政府的「雙碳」目標：2030年實現碳達峰，2060年實現碳中和。如果營運現金流不足，脫碳資本支出上升，可能會對鋼鐵生產商的中期財務狀況造成壓力。

暫時好消息是主要原料價格將會溫和，該行指，由於中國鋼鐵需求低迷，鐵礦石和煉焦煤價格或將受到遏抑。另一好消息是鋼鐵價格有回升迹象。內地業界人士指出，截至2024年底，5大品種鋼材的總庫存1,109萬噸，為近5年最低，尤其是螺紋鋼，總庫存不到400萬噸，今年第一季庫存的高點預計低於1,100萬噸，亦是近5年以來最少。一旦需求邊際改善，價格向上的彈性將非常大。

事實上，去年11月於南京召開的「2025年鋼鐵產業鏈發展情勢會議」，從與會者的發言來看，去年各廠商幾乎都主動減產，幅度多數在5至10%區間，主因生意不好。

不過，評級機構所說的基建帶動鋼鐵銷費，在會議中有與會者不認同，認為內地的基礎建設基本上處於一個飽和狀態。至於出口未來的道路可能愈見困難，因為國際局勢動盪不安，而歐盟、美國都發起了鋼材的反傾銷調查。

業界憂「三低三高」問題 中國鋼鐵工業協會副會長唐祖君指出，目前內地鋼鐵業面臨「三低三高」：低需求、低效益、低價格；高產量、高出口、高成本，產業已經迎來總量下降、產品結構調整的時代。在轉型升級高品質發展的關鍵階段，企業要朝向高端化、綠化、智慧化、國際化發展。

不過，另一國際評級機構標準普爾認為，貿易緊張局勢升級不會阻礙內地鋼鐵業今年的出口增長。因為反傾銷調查和關稅需要時間才能夠生效，並可能在2025年以後產生更大的影響。

標普全球評級信用分析師黃倩柔表示：「中國鋼鐵業又面臨一年的國內需求低迷，而通過出口緩解壓力的選擇也愈來愈少。儘管如此，鋼鐵價差正在趨於穩定，這表明該行業正在逐步適應下行周期的情況。」