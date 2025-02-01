Visa料本財季收入升

上季美國經濟增長雖然差過預期，但消費依然暢旺，Visa同季業績優於市場預期之餘，預料本財季淨收入按年增長撇除匯率影響後有「高個位數至低雙位數」，股價周五早段曾升2.39%。

業績公告顯示，截至去年12月底止3個月，Visa收入按年增長10.14%至95.1億美元，其中美國的交易總額按年升6.55%，接近1.87萬億美元，撇除歐洲跨國交易的整體跨國交易額則按年升16%；經調整純利按年升10.63%至54.63億美元（約426.11億港元）。行政總裁Ryan McInerney表示，季績反映假期旺季消費開支健康。

萬事達卡多賺17% 同業萬事達卡（Mastercard）亦不遑多讓，上季收入按年升14.37%至74.89億美元，經調整純利亦按年升17.68%至35.13億美元（約274.01億港元），優於市場預期。同季撇除匯率影響的全球總交易額按年升12%，比Visa的9%更加強勁，其中跨境交易額升20%。

萬事達卡估計，2025年淨收入會有「低雙位數」增長，並指加密貨幣是集團擴張的領域，跨境和企業之間的穩定幣（Stablecoin）交易亦具吸引力，相信業務相信會隨加密幣逐漸普及和美國新政府的推動而加速。

該企早前收購網絡保安公司Recorded Future，行政總裁Michael Miebach表示「數碼罪案幾十年來一直都有，但商業愈來愈多在網上進行，且人工智能（AI）愈益普及，網絡攻擊和詐騙正高速增加」，所以需要作有關投資去保障網絡安全。