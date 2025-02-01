雪佛龍埃克森謀增美產油量

業務遍布全球的美國「兩桶油」—雪佛龍及埃克森美孚再度同日公布季績。適逢新政府力主解放美國油氣生產的枷鎖，以降低通脹，尚在道指成分股之列的雪佛龍今年計劃把美國二疊紀盆地（Permain Basin）的原油產量再提高9至10%。

二疊紀盆地位於德州和新墨西哥州之間，為美國主要產油區。上述增速被指比起過去幾年的平均有所減慢，行政總裁Mike Wirth表示，「未來幾年的產量會增長，但不會太急，之後會高位橫行」，主要是為了業務擴張之際，現金流保持強勁。該企去年美國油氣產量升19%，創新高。

跟雪佛龍今年調低資本開支、更着重回饋股東不同，埃克森美孚已預告今年資本開支會加碼至300億美元以上，大本營德州預計今年會有天然氣出口項目啟用，亦打算增加二疊地盆地的原油產量。

煉化去季業績低迷 之前有研究機構潑冷水，揚言特朗普2.0的原油產量增長，反而會比着重環保的拜登年代低約30%。然而，埃克森美孚強調，二疊紀盆地新項目、液化天然氣（LNG）出口項目皆毛利率高，足以把集團實現收支平衡的油價在2030年前降至30美元。財務總監Kathy Mikells亦指，雖然產量愈來愈高，成本卻愈來愈低。

回望上季，股神巴菲特「愛股」雪佛龍在收入微跌1.22%的情況下，按年多賺43.38%至32.39億美元；埃克森美孚收入按年亦微跌0.77%，純利降2.62%至76.1億美元。

扼要而言，兩企上季實現油價下降，實現氣價平穩甚或上升，下游（煉油及化工）盈利嚴重倒退，甚或虧損。埃克森美孚提到，其「高附加值」化工產品銷售破頂，但整體化工市況仍在低谷；煉油毛利亦大幅下降，原因是產能增長高於全球需求增長。