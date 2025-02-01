東京通脹3.4% 日股揚

新鮮出爐的經濟數據似乎滿足到日本央行繼續加息的條件，如1月份東京消費物價指數（CPI）按年漲幅擴至3.4%，創2023年4月之後新高，扣除新鮮食品後的東京核心CPI按年漲幅亦未令市場「失望」地擴大至2.5%，創11個月新高。

去年12月的經濟數據亦可謂全面報捷，如零售銷售按年升幅擴至3.7%，為半年最勁，勝預期；工業生產亦按月回升0.3%，跟市場預期續跌0.1%相反，主要是汽車拖後腿之際，工業機械和電子產品做好。失業率亦有些許驚喜，回落至2.4%。

日股周五靠穩，日經平均指數升58點，收報39,572點，全月累計回落322點或0.8%。日本兩大老牌車廠日產和本田去年12月下旬宣布準備「世紀合併」，整合資源抗擊中國車企崛起所帶來的挑戰，本來打算上月商議好大方向，日產發言人昨稱暫時延遲至本月中。

植田和男：幣策續寬鬆 日本央行行長植田和男重申，就算息口有所上調，為了保持通脹回升的動力，該行的貨幣政策依然寬鬆，並刻意強調基本通脹（撇除價格波動項目）尚未達到2%的目標，「我們目標是物價逐步提升，並且工資堅實增長」。外媒調查顯示，大多數受訪經濟學家傾向下次加息要等到7月，但45%相信日央行最快4月會再加息。

日本內閣府首席經濟學家林伴子（Tomoko HAYASHI）表示，日本企業和民眾的通脹預期上升，日本走出通縮之路漸見進展，但就像植田一樣，說尚待更多數據確認是否真的結束通縮，主要看物價、工資和消費的良性循環。她又說，中美關稅戰升級勢將損害日本經濟，但日本企業已較了解他，且供應鏈更加分散，應該較有能力應對，並相信特朗普主張減稅和放寬監管有利美國經濟，繼而帶挈日本。

事實上，日本早已歸邊美國。政府昨日宣布準備對多種半導體相關物項實施出口管制，並將針對多家中國企業列入「最終用戶清單」（管制對象）。中國商務部批評日本影響供應鏈安全穩定，損害中日兩國企業的利益。