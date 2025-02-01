美12月PCE物價漲2.6％ 道指高開

聯儲局重視的通脹指標—美國個人消費開支（PCE）價格指數，去年12月按年升幅擴大至2.6%，撇除食品及能源後的核心PCE按年漲幅維持於2.8%，兩個數字均符預期。

交易員押注6月前不減息 然而，由於聯儲局的貨幣政策已經定調為「繼續從緊」，上述數據出爐並未改變息口預期，芝商所FedWatch工具顯示，交易員仍押注6月前不會減息。10年期美國國債孳息率升至4.55厘後倒跌，美匯指數升上108.44。美股3大指數周五早段做好，道指升172點，報45,054點；標指升40點，報6,111點；以科技股為主的納指升229點，報19,911點。

市傳特班子初步討論把「翻閹」晶片納入對華出口管制，兩名聯邦眾議員—民主黨的克里什內穆爾提與共和黨的穆理納，一同致函對華立場鷹派的國家安全顧問沃爾茲，要求付諸實行，不僅英偉達（Nvidia）的「H20」，所有性能參數相近的都要，起因正是DeepSeek大量使用「H20」。英偉達股價反覆，曾升1.58%。

不過，高盛報告指出，DeepSeek誘發的美國半導體板塊拋售壓力已減緩不少，「想賣的人已賣得差不多……想買的人也開始出現……市場喘穩令大家有時間慢慢消化各方資訊。」

美股錄淨流入 捧科技股 至於美銀的統計顯示，截至周三為止一周，包括美國科技股遭血洗當日，美股基金錄得55.8億美元的資金淨流入，扭轉之前3周的跌勢，其中美股科技板塊的資金淨流入更加達到21.2億美元，為2023年11月之後最勁。

現貨金價破頂之際，被稱為「數碼黃金」的比特幣周五反覆，紐約早段於10.5萬美元附近徘徊。知名維權對沖基金Elliott Management對加密幣炒家的狂熱感驚訝，「從未見過這樣的情況」，這歸因於新政府支持加密幣，問題是這個泡沫「無可避免會爆」，並會「以我們未能預期的方式掀起破壞」，同時把AI投資熱潮、股市高昂的估值形容為「一群參與體育博彩的人」。