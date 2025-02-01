Intel三星晶片生意差台積電一截

台積電競敵上季業績比併

英特爾（Intel）和三星電子戰線甚廣，資源分配極具挑戰，卻不約而同對台積電在晶片工藝的霸主地位虎視眈眈，一家出口術貶低台灣以抬高自己，一家試過逼得台積電入稟阻止「叛將」為其效力。暫時看，兩者的晶片生產部門（不計記憶體）上季收入加起來都不及台積電的一半。

英特爾煉芯年蝕1045億 由晶片發明者所創辦、死抱晶片設計與製造一條龍（IDM）模式不放的英特爾，上季晶片生產部門（IF）收入在計及自家晶片的情況下仍「逆市」按年倒退13%，經營虧損按年擴大71.34%至22.6億美元，全年虧損更加擴大92.78%至134.08億美元（約1,045.82億港元）。

英特爾不忘拋出一些積極進展，如「Intel 18」工藝（1.8納米製程）今年會量產，採用它的自家中央處理器（CPU）Panther Lake也會在今年下半年推出。

署理行政總裁津斯納表示，IF今年外部收入來自封裝晶片，EUV（極紫外光）工藝的引進會使業務有起色，代工收入3年內亦會開始改善英特爾的財政，2027年也是IF扭虧的目標年份。

然而，英特爾自家晶片的生意上季頗為慘淡，首先電腦晶片收入按年倒退9.35%至80.17億美元，正全面發力的數據中心與人工智能（AI）晶片亦見收入按年倒退3.31%至33.87億美元，於AI基礎建設大爆發當下尤其礙眼。

儘管網絡於邊緣計算晶片收入按年升10.33%至16.23億美元，但上季自家晶片收入仍按年跌5.72%至130.27億美元，並使列帳基準相關經營溢利按年挫17.78%至36.29億美元。本季收入指引僅117億至127億美元，連上限都不及市場預期，以中間值計按年跌約4%，經調整毛利率預計按年縮逾9個百分點至只有36%，經調整盈利僅能收支平衡，差過預期。管理層稱，董事會尚在找尋正式接替蓋爾辛格的行政總裁。

三星上季利潤增速放緩 至於貴為南韓招牌科企的三星，上季純利增長亦顯著放緩，半導體部門業績差過預期；季內，以晶圓代工為主、不計記憶體的設備（DS）解決方案收入按年增速僅18.33%，折合48.83億美元，僅及台積電總收入的18%。

然而，記憶體部門傳來好消息，據報英偉達（Nvidia）已經認可其高頻寬記憶體（HPC），雖然並非最頂尖、只能配置在賣給中國的「閹割版」顯示卡，又受中國出口管制的陰霾，但已導致SK海力士復市後暴瀉9.86%。

晶片代工業務上季表現