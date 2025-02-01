IBM盈利勝預期 生成式AI業務佳

傳統老牌科技巨頭國際商業機器（IBM）公布，截至去年12月底止第四季收入按年升幅不足1%，錄175.53億美元，列帳純利更倒跌11.34%至29.15億美元；惟經調整每股盈利3.92美元，好過市場預期，加上這家「藍色巨人」管理層深知現世代美股茁壯成長的流量密碼，在於人工智能（AI），劈頭一句生成式人工智能（Generative AI）生意訂單已超過50億美元，輕鬆助長績後股價破頂。

IBM主席兼行政總裁克利希納表示，在旗下開放式軟件商Red Hat進一步加速的帶動下，上季軟件收入實現雙位數的增長。迄今為止，集團的生成式AI業務規模按季增長近20億美元。

軟件收入季漲兩成 單看上季，IBM軟件業務收入按季急漲逾兩成至79.24億美元，繼續是收入主要泉源，按年增速更加快至10.37%，當中Red Hat業務增長16%。儘管其他部門的銷售額均見下降，包括諮詢部門連續4個季度下滑，但IBM預計2025年整體收入將實現至少5%的增長，將多於2024年的全年增幅，特別強調其生成式AI業務在推動軟件收入增長中的重要作用。

獲大行上調目標價 除此之外，不少分析師對IBM今年可實現自由現金流135億美元的指引印象深刻，因高於外界預期的129億美元；而上季IBM自由現金流亦超出預期，達到127億美元。至於美國似有意削減政府的支出，投資者擔心這會對科技公司造成影響之際，據報IBM財務總監Jim Kavanaugh大派定心丸，稱IBM約3至4%的收入與美國政府相關，又相信潛在舉措是個「重大機會」。

所以，剛出爐的業績並不影響各大行對其股價的看法，如摩根大通將其目標價從233美元上調至244美元，另有調查顯示，多位分析師調升IBM目標價，中位數由241美元上調至257美元，調升幅度逾6%，高位甚至上望280美元。該企周四股價一度狂飆約14%，高見261.8美元，收升12.96%，周五早段回調。