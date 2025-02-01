長和意國電訊業務收入續降

然而，Wind Tre收入連年下滑，2023年收入比2018年即長和買斷Wind Tre的一年低22.08%；2022年長和甚至為Wind Tre作110.39億元商譽減值，以「反映低於預期的增長及呈報服務收益，以及意大利市場競爭加劇」、明年止5年的預測收入及毛利比原先估計為低。

競爭如何激烈，可見於羅馬中央車站Wind Tre分店的廣告牌會點名「TIM」（意大利電訊）。去年首9個月，Wind Tre收入按年再跌2.39%至28.09億歐元，活躍合約客戶人數按年跌0.68%至910.2萬戶。被「狙擊」的TIM去年首9個月國內業務收入按年亦僅升1.78%至74.04億歐元，其中客戶（傳統通訊）服務收入按年僅升0.24%至41.51億歐元，全靠企業服務收入按年升7.98%至21.23億歐元搭救。

挽留長遠價值較高客戶 面對逆風，Wind Tre集中精力「挽留長遠價值較高的客戶」，亦使首9個月AMPU（每月每戶平均毛利）微升1.84%至9.92歐元的新高。長和去年中期業績則提到，Wind Tre已開拓網絡安全、能源和保險產品等新的收入來源，期望從新收購的無線寬頻公司OpNet後得到額外頻譜提高網絡容量。

中信里昂早前上調長和目標價至61港元，評級維持「跑贏大市」，不排除長和會出售歐洲電訊業務，但現階段着眼點仍是英國電訊業務之整合。儘管該股目前風險和回報吸引，但「需要耐心」，暫時沒有迹象公司會回購股份，且內地零售業務會拖後腿。

正如意大利前總理萊塔呼籲歐盟放寬電訊行業併購，透過組合體量夠大的電訊商去推動網絡升級，瑞士電訊（Swisscom）和Vodafone意大利業務合併的交易獲當地監管部門開綠燈，跟Vodafone和長和合併業務性質相同，預計交易本季完成，或許能為Wind Tre減輕一些競爭壓力。