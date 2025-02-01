德潛在新總理籲與美斟貿協

意大利總理梅洛尼與政見相近的美國總統特朗普「老友鬼鬼」，大有成為歐盟與美國新政府溝通橋樑之勢，曾是歐洲央行行長的上一任意大利總理德拉吉卻直言，除德國和法國外，沒有成員國有能力領導歐盟。問鼎下屆德國總理大位的基民盟黨魁默茨則向特朗普伸出橄欖枝。

就如何與特朗普打交道，默茨與老對手、德國前總理默克爾有不同見解。他呼籲歐盟與其想着如何報復特朗普的關稅大棒，不如「積極地與美國接觸，惠及歐盟和美國的消費者……一份新的歐美聯合自由貿易倡議（指特朗普倡導的跨大西洋貿易及投資夥伴協定，TTIP）可防止危險的關稅螺旋。」

歐盟攻守兼備保護產業 比起意大利，現在德國更是歐元區的「拖油瓶」，默茨直言，德國必須減稅以提高營商的吸引力，「歐洲真正要做的是重拾經濟競爭力，再告訴美國：我們準備好和你競爭……對美國保護主義的正確回應是創新和正貨。」

專責繁榮和產業戰略的歐盟委員會副主席塞茹爾內期望說服特朗普，打貿易戰會損害美國企業發展歐洲市場，「大家都輸」，而歐盟已制訂一套攻守兼備的政策工具去保護產業，攻是指反擊美國的關稅，守是提升歐盟企業競爭力的基金。