意大利洗脫歐債彈污名？

極右勢力在歐盟聲勢漸大引發疑慮，但由於德國和法國政局一團糟，已由極右政黨執政兩年多的意大利反而成為安全港，10年期國債孳息率相較同年期德國債息的溢價回落至超過3年低位，基金估計有關息差今年會繼續收窄，莫非意大利不再成為歐元區的「債彈」？

這不是說意大利經濟突飛猛進，因為其央行早前才把當地今、明兩年經濟增長預測分別調低至0.8%及1.1%，一大原因是建築投資會倒退3.3%及1.1%，出口增長預測亦分別調低至1.3%及3.2%，家庭開支增長亦僅升1%及0.9%，經下調的失業率預測仍高達6.1%。本身是七大工業國（G7）成員、歐盟第三大經濟體的意大利乃是歐盟國家復甦及韌性計劃（NRRP）的頭號大戶，市場期望當局能將資金更多挹注去促進生產力成長的領域。

中期而言，英國牛津經濟研究院直言不容樂觀，原因包括人口老化和投資不足。

料明年財赤佔GDP僅2.7% 然而，國際信貸評級機構惠譽將意大利的主權信貸評級展望調高至「穩定」，指相對穩定的政局有利中期經濟和財政規劃，近年有所提高的稅收有望持續，預計財赤對國內生產總值（GDP）比率今年降至3.2%，2026年再降0.5個百分點至2.7%，低過歐盟要求的上限（3%）。

比起法國2027年前財赤無望降至3%以下、德國經濟今年仍幾乎沒有增長，這個歐元區「老三」霎時風光明媚。原先意大利要承擔較高昂的債息，適逢歐洲央行減息驅使資金爭奪較高息的資產，一時間看似「沒那麼爛」的意大利國債備受追捧。百達資產管理資深投資顧問當比克直言「意大利不再被譏為歐洲病夫」，日資紛把法債轉倉至意債。

融資成本5年減171億歐元 瑞士隆奧銀行的宏觀策略主管耶爾波預期，鑑於特朗普上台，德國和法國今年經濟表現應該會差過其他歐元國家，並料意、德兩國息差今年會進一步收窄。

如是者，據意大利國會測算，由於債息已遠低過政府原先估計，5年內可節省171億歐元的融資成本，而政府趕及最後一刻通過的2025年財政預算案，一方面能夠減稅、提供諸如每名新生嬰兒獲發1,000歐元補貼等福利，又能將財赤對GDP的比率降至3.3%。大和證券旗下金融顧問機構DC Advisory的執行副主席布賴科維奇稱，融資成本下降可顯著減輕意大利的還債負擔，並且避免傷害經濟增長的緊縮措施。

新一年預算案的減稅措施相信可以再鞏固梅洛尼的執政地位，但由於戰後政府更迭頻繁阻礙施政，她力推號稱「一切改革之母」的大膽憲法改革——5年選一次總理，以及勝選者所屬的執政黨（聯盟）自動獲國會兩會起碼55%的議席。方案去年中已獲參議院通過，或於今年公投，而她表明失敗也不會辭職。