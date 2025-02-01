商品匯市與「蛇」共舞

狂人特朗普14年前還是平民時，經已對中國崛起深以為憂，主張大舉加徵關稅，防止中國積攢財富威脅美國。他首次入主白宮後果然發動一般專家都認為是違反基本經濟規律的貿易戰，中美角力範圍亦迅速由科技擴展到科技和金融，期間美國政府猶如一條毒蛇，對中國愈纏愈緊，對英偉達（Nvidia）晶片的禁制即為例證。特朗普剛重返白宮的就準備大打關稅戰，難怪現貨金甫踏入蛇年即破頂，究竟匯市和大宗商品蛇年在特朗普這條「毒蛇」起舞下會如何翻波，且看專家詳盡分析。

減息放慢 美元今季趨穩 蛇蠍美人形容心腸狠毒的美艷女子。雖然美國總統特朗普是白人男性，但大家從其上個總統任期見識過他口沒遮攔敢放狠話、敢下狠手狂徵關稅，預期未來4年其言論和施政定繼續左右「美」元和「人」民幣走勢。

短線上方阻力111 資深外匯評論員陳健豪表示，資金傳統上在第一季傾向審慎保守，或會拖累美匯指數季內出現調整，但預計在105至106水平就會吸引買盤重新買入，預料今季難以跌穿103.5，亦即特朗普在去年11月勝出大選時的美匯升浪起步點。

他指美國的經濟狀況優於其他主要經濟體，政治穩定性高，加上特朗普政府的美國優先、美國強大方針，令市場憧憬職位回流美國，都有利美元表現。再者，點陣圖目前預期今年聯儲局只減息兩次，少於市場預測歐洲央行的減息4次，息差優勢可為美元帶來支持。美匯指數支持位分別看107.2、105.4和103.5，上方110至111短線阻力較大。

他補充，隨着特朗普已正式就任，其首100日的言論和舉措值得關注，特別是他「先講大啲」的談判策略，例如先說加徵60%進口關稅，方便己方之後有更大談判空間。另外，美國總統通常會在2月發表國情咨文，或是另一影響美元走勢的事件。

上古國際集團董事梁彥穎表示，美元首季可能會上升，因市場估計特朗普潛在的加關稅措施將增添美國通脹壓力，令聯儲局可能會採取更緊縮的貨幣政策，支撐美元匯率。

不建議買人幣收息 人民幣方面，陳氏指內地經濟弱、息口低、欠缺加息前景，同時需要人民幣貶值來應對貿易戰和支撐出口，暫時未見吸納價值。然而，中央亦擔心人民幣貶值太急會觸發信心危機，所以最好的情況是在低位慢貶或整固。他認為普羅大眾有實際用途就買人民幣，但如果從投資角度看，例如收息、賺價等，暫未見吸引。他預期離岸人民幣兌每美元短期徘徊在7.2至7.4之間，而會否跌穿7.4，就要視乎貿易戰發展。

歐元勢受制德法政經亂局 神話傳說中，鱗甲類生靈都渴望進化成真龍，但鯉魚化龍只需要躍過龍門便可直接褪去魚身，化身神龍，正正是「鯉躍龍門，升價十倍」。不過，蛇類化龍需要度過重重天劫，一步步褪去蛇身，才能慢慢朝着真龍的方向進化。在蛇年之下，部分主要非美貨幣面對強美元的衝擊與自身因素困擾，走勢亦可能舉步維艱，且看最終能否克服困難，蛇躍龍門。

澳紐加元待下半年吸 陳健豪指，相比美國有強勢政府、共和黨控制參眾兩院，歐洲政局不穩，包括德國聯合政府不和、要提前在本月底進行聯邦大選；法國政府亦因繞過國民議會通過預算案而面臨倒台危機，皆令歐元積弱。此外，歐元區經濟較差，德國汽車工業被中國電動車搶佔市場佔有率；加上歐元利息較低、歐洲央行今年預期減息次數多於聯儲局等，都會抑制歐元升勢。因此他預計歐元兌美元反彈上1.062或1.07水平後面臨較大沽壓，支持參考1.022。

至於澳元、紐元和加元等商品貨幣，陳氏指關稅風險不利貿易，商品價格在首季有壓力，建議下半年才重新考慮低吸商品貨幣。再者，儘管澳洲央行已連續多次議息後維持指標利率於4.35厘不變，但不能排除今年稍後時間開始減息，為澳元匯價添壓。若投資者有意中線分注吸納商品貨幣，可留意澳元兌美元0.617的支持位，紐元兌美元宜留意0.55，以及美元兌加元1.47。

看好英鎊 首季睇1.3 梁彥穎指，澳洲是鐵礦石、煤炭等大宗商品的出口大國，若大宗商品價格因全球經濟疲弱而向下調整，將增加澳元貶值壓力。再者，澳洲近月的就業、通脹、零售等數據表現較疲弱，亦可能導致澳元進一步貶值，預期澳元短期在0.61至0.64間上落。

相比之下，陳健豪指英鎊是美元以外主要貨幣中相對最強勢，原因是最壞情況已在2022年出現政治亂局時出現，預期英鎊兌美元中長線難再跌穿1.13，投資者可考慮在1.2至1.23之間買入作中長線部署，並預期今年首季至上半年的重要阻力在1.28至1.3。由於目前美元強勢，鎊匯宜高沽低買作波幅操作。

至於日圓，陳指日本央行今年可能加息兩至3次，而聯儲局可能減息兩次，意味美日息差收窄方向沒有改變。

日圓兌每美元自2022年由116水平反覆跌至去年的162，估計今年暫難跌穿162，可能先在140至162水平整固一至兩年。由於日本央行是今年唯一有條件加息的主要央行，所以日圓在158水平（折合每百日圓兌港元4.92）繼續轉弱的空間有限，投資者可考慮在158至160水平部署圓匯轉強，首季看153至154水平，若突破可看149，亦即折合每百日圓兌港元5.22。

日圓兌港元或見4.86 梁彥穎指，由於日本經濟面臨很多挑戰，包括消費低迷、通脹失衡等，日圓在2025年可能繼續面臨貶值壓力，加上之前拆倉潮後日圓匯率仍然下跌，相信日本央行日後加息也不會對匯率造成太大支持。

除非全球經濟出現動盪，日圓作為避險貨幣的需求可能增加，否則圓匯較難升值，預期日圓短期將在148至160間上落，折合每百日圓兌港元4.86至5.25。

現貨金首越2800關 未升完 黃金去年表現亮麗，國際金價在2024年漲近27%，創下自2010年以來最佳年度表現。大年初三更加再度破頂，每安士首度觸及2,800美元關口。市場普遍預期，地緣政治風險升級，以及各國央行減息並增持黃金作儲備等支持金價的因素將在今年持續，金蛇狂舞、繁盛興旺之勢未止。然而，投資者亦要密切留意特朗普的政策會否刺激美國通脹，導致聯儲局減慢減息步伐甚至暫停減息，繼而為金價走勢帶來阻力。

候2470美元分段吸 陳健豪表示，國際金價在2024年的低位和高位分別約1,980美元和2,790美元水平，波幅達800美元，而早前調整過後，近期再度反彈。隨着美國聯儲局可能只減息兩次，可能會不利沒有利息收入的黃金走勢。

惟他補充，金價後市大方向仍向上，支撐因素包括抗通脹、地緣政局（包括中東、俄烏衝突）帶來的避險需求等。再者，美國債務近年急速上升、俄羅斯被西方國家制裁禁用環球銀行金融電訊協會（SWIFT）等，造成市場對貨幣制度的擔憂，促使各國央行為分散風險不過分依賴美元，部分選擇增持黃金作儲備。

因此，他建議欲中線部署黃金的投資者，可待國際金價回落到2,470至2,530美元買第一注，並在有機會跌到2,280至2,380美元時買第二注。

梁彥穎指，美國可能推行的關稅政策令市場預期美國今年下半年面對的通脹壓力增加，將提升黃金作為通脹對沖工具的價值。此外，大家亦要關注特朗普能否解決俄烏衝突，若遲遲未能解決，將為黃金提供強大上升支持。他估計在未來一個月金價將在2,550至2,850美元之間上落。

避險功能媲美債券 亞洲投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩表示，黃金可代替部分債券作為避險資產。即使持有黃金沒有利息收入，但在全球央行不斷印鈔、貨幣貶值的大趨勢下，黃金具有保值功用，預料長線而言是更勝現金的投資，一般的投資組合配置達10%比例的黃金資產亦不為過。她認為今年黃金和股票是較好的投資選項。

世界黃金協會（WGC）預期今年金價升幅或會放緩，主要是更高的長期利率與疲弱的黃金消費需求可能為金價帶來逆風，但避險需求、央行黃金需求持續高於平均水平等亦可推動金價上升。

此外，部分大行繼續看好今年金價走勢，包括花旗料金價有機會衝上每安士3,000美元，主因環球債務水平急升，以及持續去美元化等長期主題對黃金構成結構性支持。

油價受好淡夾擊 趁高沽空 一代梟雄曹操的名詩《龜雖壽》提及「神龜雖壽，猶有竟時；騰蛇乘霧，終為土灰」，亦即神龜的壽命即使十分長久，但也有生命終結的時候；騰蛇儘管能乘霧飛行，終究也會死亡化為土灰，比喻世間萬物都不是永恒存在的，新陳代謝是大自然的根本法則。

這用於形容石油也許亦見貼切，畢竟這種全球使用量最高的化石燃料，不僅污染環境，其耗盡的時間也較其他燃料快，使全球各地要加快發展可再生能源來取替。當然，一萬年太久，只爭朝夕，在蛇年伊始，國際油價繼續受多項好淡因素影響。

梁彥穎表示，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）透過減產政策支持油價，但美國油氣產量維持增長趨勢，特朗普亦鼓勵美國國內石油生產和增加供應。

優質石油股較吸引 在好淡因素夾擊下，他估計未來一個月紐約期油將在每桶65至82美元上落；倘升穿82美元，更可考慮沽空做淡。中長線而言，投資者宜留意全球清潔能源項目和電動車銷售增長，將對國際原油市場造成結構性的影響。

陳健豪指，特朗普不喜歡新能源，但亦可能想油價跌一些以壓低通脹，所以部署個別優質石油股可能會較看升油價吸引。

金價料繼續受通脹、地緣政治風險等因素影響。 離岸人民幣走勢 美國新政府鼓勵國內石油生產和增加供應。 日圓匯價走勢 美匯指數走勢