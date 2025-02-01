專家把脈樓舖走勢

資深投資者陳清白表示，市場負面消息較多，加上樓市新供應充裕，實體經濟仍然疲弱，蛇年樓價向下機會較大，除非美國息口走勢突然向上，否則跌幅不會太大。而細價樓為自住必需品，相信樓價續有支持，尤其是供應量較少的港島區，比新界區穩陣，原因是供應較多地區的樓價較易受其他低價成交影響。不過，細價住宅高租金回報情況料不會持續，入伙盤不斷增加下，租金隨時掉頭向下，「有錢」仍是做銀行定期存款較佳，所謂「賺得一蚊得一蚊」。

馬泰陽估一手成交6年高 美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽預期，在多項利好因素帶動下，今年樓價將「反攻」回升約5%，扭轉連跌3年走勢，租金持續向上，供平過租重臨。一手成交量料漲逾15%至約1.8萬宗，創6年新高；二手則微升至約4.2萬宗。他又指，今年樓市繼續聚焦新盤，可留意黃竹坑站、啟德及將軍澳日出康城，以及北部都會區等；二手市場方面，日出康城、天水圍嘉湖山莊、荔枝角美孚新邨、鰂魚涌太古城及沙田第一城等，可望蟬聯成交量最活躍屋苑。

陳永傑料新年後現小陽春 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑看好蛇年香港樓市表現，相信農曆新年後會出現小陽春，隨着撤辣及減息兩大利好因素，預期蛇年一、二手住宅交投量可達6萬宗，按年上升約兩成，整體樓價漲約10%。蛇年仍看好「一頭、一尾」住宅，首先是500萬元以下細價樓，相信仍會受上車需求推動，加上內地客對公寓式住宅單位追捧；其次是5,000萬元以上超級豪宅，市旺時市場上根本沒有放盤，只有經濟轉弱時，業主才會因不同因素放盤。

翟聰：學生宿舍物業看俏 高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，近期有不少東南亞資金掃入本港商用物業，反映價格低水，加上內地企業亦有入市，故睇好今年逾億元物業投資市場，尤其可以轉作學生宿舍的物業，料該類物業樓價有約5至10%升幅。至於商廈市場，以核心區甲級商廈走勢較好，相信價格會趨平穩。

李根興：核心區舖租睇漲8% 盛滙商舖基金創辦人李根興指出，受惠「一簽多行」及減息，今年舖市價、量都會上升，最近明顯多了內地品牌背景租客查詢租舖，較疫前多逾倍，料租金升幅可跑贏售價。而核心區舖位可看高一線，售價料觸底回升2至5%，租金漲約3至8%，成交量增約兩成。受港人北上消費影響的民生區，交投較平穩，料會止跌。

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