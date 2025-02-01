金蛇出動 樓市亨通

蛇年伊始，各大發展商普遍對今年樓市走勢看俏，展望樓市可穩步回勇，相信新盤成交量節節上升，再攀高峰水平。除了供應罕有的市區豪宅新盤勢將出籠之外，業界將部署推出多個大型項目，包括位處新界全新發展區的樓盤將會陸續亮相，亦有坐落於北部都會區新市鎮的先驅項目等，預料市場將百花齊放，帶動樓市氣氛升溫。

集團將繼續「月月有樓賣」，旗下天水圍YOHO WEST PARKSIDE預計於農曆新年後率先出籠，提供525伙。至於市場關注的西貢十四鄉西沙路大型發展項目，部署於首季先推第1A期，涉及781伙。

集團旗下項目中，長沙灣Belgravia Place第2期將會打頭陣，有機會率先於3月推出。該盤提供248伙，主打一房至三房間隔。

他透露，集團今年的「重頭戲」為將軍澳日出康城第13期，戶型涵蓋一房至四房，並以兩房為主打。

該項目分兩期發展，分別提供1,284伙及1,266伙，已於去年11月獲批預售，預計關鍵日期為2027年3月。

集團今年籌備推售的樓盤，大多位處市區。頭炮項目為港島半山波老道21 BORRETT ROAD第2期，提供約66個單位，最快農曆新年後推出市場。

新世界擬推西半山盤 新世界營業及市務部總監黃浩賢恭祝讀者金蛇旺運，事事如意，身體健康，財源廣進。他預料，各大發展商於蛇年將積極去庫存，市場眾多新盤推售，百花齊放。他估計，今年樓市會再度活躍，由於政府推出多項措施，有助刺激樓市，料年內樓市走勢平穩，甚至向上發展。

集團今年除了將繼續推出啟德多個合作項目外，亦計劃推售港島區豪宅盤，包括西半山衛城道8號項目，主打大單位，涉及172伙，以擁有核心商業區及維港海景為賣點。

會地部署超豪宅項目 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，恭祝讀者蛇年心想事成，福運齊來。市場已正式踏入減息周期，加上政府推出一系列措施包括全面撤辣及放寬樓按等，有助增強市民入市信心，相信今年樓市的價量都將逐步回升。

他透露，旗下的九龍塘龍庭里超級豪宅項目，部署今年中以現樓形式登場，項目分3期發展，合共提供133伙。當中第1期涉28伙，有望率先登場。至於上水古洞第24區項目第1期提供457伙，已入紙申請預售。

嘉華5項目排隊登場 嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明恭賀讀者金蛇喜迎春，靈蛇獻瑞，福運連年，香港經濟及樓市步步高陞。他表示，今年減息步伐雖放緩，惟仍有機會減息一至兩次，對經濟及樓市帶來正面影響，料今年發展商銷售策略仍會以去庫存為主，以量行先，預期樓市將平穩發展。

除了發售中的啟德海灣外，旗下獨資樓盤包括天后英皇道項目及西半山醫院道項目，亦部署年內登場。另外，還有3個位於元朗、啟德及將軍澳的合作項目。

新地蛇年主要新盤部署 長實蛇年主要新盤部署 嘉華蛇年主要新盤部署 恒地蛇年主要新盤部署 新世界蛇年主要新盤部署 信置蛇年主要新盤部署 會地蛇年主要新盤部署