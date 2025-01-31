新居屋買賣 去年價量挫

政府去年放寬高樓齡居屋按揭擔保年期，未補價第二市場選擇即時增多，加上私人住宅上車盤樓價顯著回落，新居屋二手單位吸引力大減，個別屋苑成交量減少之餘，做價錄相當跌幅，部分屋苑去年平均實用呎價，更下挫約10%或以上，轉售賺幅隨之而明顯收窄。

屏欣苑呎價年跌逾12% 天水圍屏欣苑2016年開售，早於2020年已錄二手轉讓，但隨着政府放寬高樓齡居屋按揭年期，同區第二市場選擇即時增多，該屋苑2024年全年只錄約33宗成交，按年下跌約51.5%，同期平均實用呎價下挫約12.5%至約9,110元。

部分單位呎價返7800元水平 屋苑去年部分單位成交呎價，已重返7,800餘元水平。祥益林家倫稱，與鄰近樓齡較高的天盛苑相比，在新按揭措施下，相同樓價預算可購面積較大單位，對用家而言更為吸引，影響該屋苑成交量。

現時市場有約65個二手放盤，包括B座中層單位，實用面積約379方呎，叫價290萬元，屬入場單位，呎價約7,652元。同類型單位在2023年的成交價可接近400萬元。

凱樂苑大單位高峰冧20% 長沙灣凱樂苑屬近年市區居屋王，實用面積逾600方呎大單位，2022年做價最高曾超過860萬元，同類低層單位去年跌至逾680萬元，相差約兩成；2023年全年更錄約114宗成交，是當年全港最受捧居屋之一；不過隨着按揭措施放寬，2024年成交量跌至約79宗，期內跌約44.3%，同期平均實用呎價同挫約6.6%至約11,514元。

不設間隔 自行分間 中原雷澤麟表示，由於該屋苑單位沒有間隔，項目買家多追捧細單位，並裝修作一至兩房自用，市場現時有約50個單位放售，入場費460萬元，為B座中層實用面積約392方呎單位，兩房設計，每方呎叫價11,735元。資料顯示，同類型單位於2022年底曾錄538萬元登記成交。

山麗苑綠表160萬入場 粉嶺皇后山山麗苑於2021年才正式入伙，第二市場做價「一字頭」已有交易，是入場門檻最低的新居屋。不過，該盤的銀主盤成交價，早已跌穿購入時價位，其中，A座高層2室，實用面積約292方呎，去年11月售價跌至125萬元，呎價約4,281元，較約3年一手購入價帳面貶值約17%。

交通配套不足礙吸客 屋苑去年錄約34宗成交，平均實用呎價約6,708元。世紀21奇豐黎樹森表示，屋苑目前有約35個放盤，屬粉嶺放盤量最多居屋，入場費160萬元，放盤單位為C座中層戶，實用面積約287方呎，呎價約5,575元，較一手購入價僅開高約7.5%。他指，由於屋苑交通配套不及同區其他居屋，除非代理「介紹」，否則睇樓客未必選購該屋苑。

啟朗苑曾呎售萬五貴絕 啟德私樓為「蟹貨重災區」，但同區於2019年入伙的新居屋啟朗苑表現截然不同，2023年更錄呎價逾1.53萬元成交，屬全港第二市場新高紀錄，至今仍未被打破，大單位做價最高曾逾710萬元，難怪早年有部分全新單位一直丟空，在二手市場放售「博升」。

現時最平355萬有交易 惟整體樓市失勢，根據資料，該盤2024年只錄約11宗成交，較2022年時最多錄約20宗，下跌約45%，2024年全年平均實用呎價約13,282元，按年下挫約6.9%；當中，大單位去年8月成交價低見618萬元，較高位已回落近100萬元。美聯黃家樂表示，屋苑現時有約28個二手放盤，入場費355萬元，為B座中層1室，實用面積約288方呎，每方呎叫價約12,326元。

尚翠苑全年錄28宗成交 荃灣尚翠苑屬香港房屋委員會於區內唯一居屋項目，2017年入伙後二手市場一直備受追捧，早於2021年期間部分單位成交呎價已升穿1.43萬元，但至2024年個別成交呎價已回落至9,100餘元，全年錄約28宗成交，平均實用呎價約10,530元，按年下跌約9.7%。

仍與同區私樓價錢相近 事實上，該屋苑實用面積約511方呎大單位，樓市高峰期間做價曾超過700萬元，去年同面積單位成交價跌至558萬元。美聯柯志東表示，同區私樓上車盤樓價跌至居屋價位，早前有公屋客參觀屋苑後，以297.5萬元轉購私樓荃灣中心。

尚翠苑現時有約20個放盤，入場費480萬元，為實用面積約438方呎單位，每方呎叫價僅約10,959元。

凱樂苑現時有約50個單位放售。 尚翠苑呎價去年跌近一成。 山麗苑平均呎價走勢 山麗苑有銀主單位約3年貶值約17%。 屏欣苑平均呎價走勢 啟朗苑平均呎價走勢 啟朗苑大單位曾售逾710萬元。 凱樂苑平均呎價走勢 尚翠苑平均呎價走勢