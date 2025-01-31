規劃退休生活4大步

長者進行財務規劃要點

第一步：預算收支，可以將之分開5個組別：首先是現金流動性，例如有多少銀行存款、現鈔；其次是計算一下退休金或強積金、租金收入、政府提供資助或生活津貼、家人的財政資助等各項預期收入。第三是盤點一下投資持倉，例如股票、債券、基金、儲蓄保險等，可在何時開始帶來多少持續性收入。第四是檢視名下海內外物業及槓桿狀況。最後是預算固定開支，例如「退休不吃喝也要準時繳款」的物業管理費、地租及差餉、保險費用等開支，又或是想每年去一次旅行的費用預算等。

買定醫保 轉嫁風險 第二步：規劃保障，因應個人的目標退休生活，及早規劃保障計劃，如恒常儲蓄，並購買保險。退休生活理論上不用工作，意味沒有工作收入，支出都靠老本積蓄，以及退休前制訂的持續性收入如年金或投資利息回報來應付。所以，在有工作能力的壯年，有固定儲蓄，有本才能生利。作為打工仔，更重要是及早購買保險，人壽保險是保障家人，醫療保險是保障自己，以將部分重大風險轉移給保險公司，確保他日退休後若有治理需要，可得到理想的治理，不用因要長期等待政府醫療服務而受煎熬，有突如其來的意外，也可保障家人生活。

第三步：主動理財，認識各類投資工具並加以善用，為資本增值。例如制訂股票或包括金、股、匯、商品、加密資產等的綜合資產投資組合，因應不同的風險程度進行投資布局。

第四步：自製長糧，透過購買年金、政府債券、安老按揭計劃，或出租投資物業，為退休生活制訂固定收入，繼續每月「有糧出」。