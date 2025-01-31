處理好身後財產分布 減爭拗

人生必然經歷生、老、病、死。當人走了，如何妥善分布好自己的財產，讓自己走也走得安樂，不用擔心一旦自己突然「兩腳一伸」，引來家庭糾紛，又或財產被吞佔等，令屬意要照顧的人無法獲益，故此在世時預算設定財富處理指示顯得十分重要。

可設授權書及平安紙 對此，長者可以有多個做法，包括到律師樓訂立持久授權書（Enduring power of attorney，EPA）或遺囑（平安紙）。所謂「持久授權書」，是長者（授權人）在精神上有能力行事時，按自己的意願指定一位或多位人士，如子女、親戚、朋友等為受權人，以便他日當自己喪失精神能力時，受權人可代為處理指定財政事務。由於授權人、受權人以至授權書內容須符合一定條件規格及程序，亦須在一名醫生及一名律師的見證下簽署授權書，所以宜事先查詢所需步驟及費用，做好諮詢再行事。

由於若離世人士沒有訂立遺囑，其遺產會依法例規定的份額，分配給他的在世親屬。故若長者對未來遺產的分配有特別要求，便應訂立遺囑（又叫「平安紙」）。所謂「遺囑」，是一份具法律效力的文件，讓人在生時列明各項資產的特定處理方法，在立囑人去世時便生效，遺囑執行人便按遺囑內容進行財產分配。

理論上，長者可自行以書面記錄遺囑內容，並在兩位見證人面前簽署遺囑及寫上日期，而兩位見證人亦同時在長者面前簽署遺囑及寫上日期即可。但未必每位長者都懂得如何處理文件要求，為了萬無一失，最好還是找律師正式去做相關文件，確保遺囑妥當。