理財Campus：及早理財 退休富貴有餘

首重健康 備妥彈藥 保本為上 隨着社會生活與醫療條件改變，人變得愈來愈長壽，如何應付退休生活的開支，過有質素的晚年，自是切身的問題，及早進行理財規劃，是自保之策。

香港人口老化的速度位居世界前列。政府資料顯示，在2021至2030年的10年期間，將面對香港歷來最快的人口老化，65歲及以上人口的年均增長率將達到4%。至2039年，65歲及以上人口將由2021年的150萬（佔總人口的20%）上升至252萬（31%）。高齡長者（80歲及以上）的比例亦將由2021年的40萬（5%）迅速增至2039年的93萬（11.5%）。

45歲宜盤點資產與債務 人口老化意味着醫療和社會照顧需要的增加，以及慢性疾病病患率上升。在2020/21年度，患有慢性疾病的人口所佔的比例為31%（約220萬），其中65歲及以上的人口佔47%。醫院管理局慢性疾病病人數目預計在未來10年，即2039年前達到300萬。更令人擔憂的是，仍有相當數目的慢性疾病患者未獲診斷和治療，實質患者人數可能多達已確診人數的兩倍，而高血壓和糖尿病是最普遍的慢性疾病，尤其是長者當中。

可見長者晚年最重要未必是求大富大貴，而是保持健康體魄，否則晚年的醫療和照顧開支，將是一個沉重的財政負擔。這說明為何在進入退休之年前，及早理財，準備好退休的財政儲備，是走好人生最後階段的一大要務，大原則是自身健康第一，財富第二；理財保本為先，盈利其次。

除非你是二世祖甚至三世祖，上一兩輩剩下大量財富任你怎花也花不完，否則作為一個普通人，所謂「人不理財，財不理你」，準備退休生活的第一步，就是要主動理財！

若然按目前一般採用的退休年齡為65歲，最好是45至50歲就先盤點一下手持的財產與債務，並對日後理想的生活作收支預算，為達成退休生活目標制訂理財規劃。