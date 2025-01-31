中芯AH股差價達六成
全球搶攻AI商機，預計到2030年，晶片產業市場規模將翻倍，達一萬億美元，因此晶片製造領導地位成為大國競爭的關鍵。華為主要生產夥伴、中國晶片代工領軍企業中芯國際(00981)在技術上雖然落後台積電與三星電子好幾代，惟其股價去年全年仍大升約60%，而且AH股差價相當驚人，高達逾60%，截至龍年底，A股收報93.94元人民幣，H股則報38港元，可見內地資金追捧中芯A股的力度相當驚人。
不過，自美國2022年禁止向中國出口先進製程與製造設備，持續對中國晶片業實施出口管制，中芯的產能擴展與設備更新受限，早前該企就有傳將28納米製程晶片價格，降幅高達40%，可能引發「傷敵八百、自損一千」的結果。
減價仍難阻「去中化」
業界則認為，中芯大減價不會改變「去中化」趨勢，就算中芯產能不要錢，但還在美國實體清單上，美企要下單都必須取得官方許可，而美企已展開去中化或新增陸廠以外供應商的選項，所以「去中化」將繼續出現，中芯股價得靠「國產芯」概念支撐。
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