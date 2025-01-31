中芯AH股差價達六成

不過，自美國2022年禁止向中國出口先進製程與製造設備，持續對中國晶片業實施出口管制，中芯的產能擴展與設備更新受限，早前該企就有傳將28納米製程晶片價格，降幅高達40%，可能引發「傷敵八百、自損一千」的結果。

減價仍難阻「去中化」

業界則認為，中芯大減價不會改變「去中化」趨勢，就算中芯產能不要錢，但還在美國實體清單上，美企要下單都必須取得官方許可，而美企已展開去中化或新增陸廠以外供應商的選項，所以「去中化」將繼續出現，中芯股價得靠「國產芯」概念支撐。