商湯半年AI收入飆兩倍 美重點針對

銷售成本研發開支遞增 不僅如此，該企早前遭列入美國國防部於《聯邦公報》發表逾百間中國軍事公司名單。商湯發聲明指，對美國國防部將其列入中國軍事企業清單，認為此舉毫無事實依據，對此強烈反對。

回顧去年，商湯推出日日新SenseNova 5.0的粵語版模型，強調較OpenAI的ChatGPT 4更擅長處理廣東話及相關文化。該企截至去年6月底止的上半年業績顯示，生成式AI收入為10.51億元人民幣，按年增長2.55倍，佔集團收入比重躍升至60.4%。不過，商湯期內銷售成本同樣遞增，上半年增加24%至9.73億元人民幣，另研發開支增加6.1%至18.92億元人民幣。

去年確立三位一體戰略 商湯去年確立三位一體的戰略，涉及「大裝置─大模型─應用」，又闡述「傳統AI 1.0」和「生成式大模型AI 2.0」的分別，指「AI 1.0被看作專用智能，專注於單任務和訊息處理；而AI 2.0被視為通用智能，強調多任務和內容生成。」公司實施新的「1+X」的架構，以更好地應對AI 2.0時代所帶來的機遇與挑戰。當中「1」代表集團核心業務，打造行業領先的AI雲，實現大裝置、基礎模型和AI應用的無縫集成。「X」就代表生態企業矩陣，包括智能汽車「絕影」、家庭機械人「元蘿蔔」、智能醫療、智能零售等，各生態企業將由獨立的行政總裁（CEO）負責業務發展，並將獲得更靈活的激勵機制和融資通道。

公司強調，重組戰略意義在於聚焦以生成式AI為代表的核心業務，推動集團業務增長、盈利及財務穩健性。而生態企業將聚焦各自場景化AI和細分市場需求的同時，充分共享集團基礎設施和基礎模型建設成果，與集團形成有效協同，並吸引更多人才加入。

去年12月，商湯宣布配售18.65億股，相當於經擴大已發行B股的5.1%及現有股份約5%，配售價為每股1.5元，較上一日收市價1.6元，折讓6.3%，淨籌27.87億元，主要用作支持核心業務發展，包括打造行業領先的AI雲、提升性能領先的商湯大裝置規模、支持生成式AI（包括大模型研究及產品開發）進一步發展，並用作本公司的一般營運資金。