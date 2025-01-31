小米建智能生態鏈貫穿3業務

該企早在2016年已啟動AI相關研究，但真正能夠被稱為小米AI大模型起點的，乃始於2023年，公司AI實驗室大模型團隊正式組建。公司的智能家具領域除了應用智能個人助理「小愛」，還有智能家居攝影機、防盜系統等，都使用AI技術，實現人臉識別、物體檢測等。小米更建立自家物聯網（loT）平台，透過AI技術整合旗下各類智能家居設備，並實現設備間的自動化控制。

挖角猛人加快布局 去年，小米AI發展迎來關鍵轉捩點，AI成為貫穿手機、汽車、家居生態的「智能紐帶」，而從人才投入、模型技術再到產品融合。去年5月，小米大語言模型MiLM正式通過大模型備案，未來將逐步應用於小米手機等產品中；8月公司發布大規模預訓練語言模型MiLM-6B，參數規模達到64億。11月，公司又推出第二代自研大語言模型MiLM2，在指令跟隨、閒聊、翻譯等關鍵能力上相比首代模型平均提升超過45%，文字窗口支援長度亦提升50倍。

去年底，市場傳出創始人雷軍擬以千萬年薪招攬人才，內地知名初創企業DeepSeek開源大模型DeepSeek-V2關鍵開發者羅福莉就是在這一背景下可能加盟小米，並擔任小米AI實驗室的大模型團隊負責人。若順利找來猛人坐鎮，料有助小米的AI布局加快發展。

「萬卡集群」拓大模型 小米去年股價表現膺藍籌升幅王，去年底傳出正大力投入發展AI大模型，着手搭建自家GPU「萬卡集群」。所謂「萬卡集群」，是指由一萬張或以上的加速卡（例如GPU、張量處理單元（TPU）或其他專用AI加速晶片）組成的高性能計算系統，用於加速AI模型的訓練和推理過程。

據悉，上述由雷軍親自領軍，與近年「小米造車」同樣重要，而且旗下的大模型團隊在成立之時，已經配置6,500張GPU資源，相關研發人員估計超過3,000人，且挖角上述提到的羅福莉。