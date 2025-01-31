阿里雲解決方案助客戶轉型

憑藉「雲+AI」發展策略，阿里雲實現外部客戶收入大幅增長。去年各行各業正借助阿里雲強大的雲基礎設施和AI產品推動轉型。據集團截至去年9月底的第二季度財報，公共雲業務實現雙位數增長，AI相關產品收入則連續5個季度錄得3位數增長。

2023年4月推出的聊天機械人「通義千問」為阿里雲自主研發的大型模型，可用於理解和分析使用者輸入的自然語言，以及圖片、音訊、影片等多類型資料，在不同領域和任務中為使用者提供服務和說明。短短一年，通義千問系列產品已受到逾9萬企業用戶部署，供企業探索AI創新應用。

視覺語言模型多次降價 近年企業正運用阿里雲領先的雲解決方案重塑營運和客戶體驗，包括升級AI基礎設施、自研大語言模型系列通義千問，以及先進的AI分析在內的技術和產品不僅是操作工具，更是成為推動企業數碼化轉型的催化劑，提升整個亞洲地區的客戶體驗和營運效率。

不過，今年1月傳來阿里雲宣布大幅調降其大規模視覺語言模型「通義千問-VL」（Qwen-VL）的價格，降幅最高達85%，其已多次降價，反映市場競爭激烈。

阿里股價表現