聯想冀2027年新PC全配備AI

聯想夥微軟推AI PC，並希望帶動換機周期。圖為楊元慶。

與多家科企合作研發 去年集團公布針對AI新階段的部署，當中包括聚焦於發展「混合AI」，並與多間科技巨頭合作，推出不同AI方案和產品，為求讓AI發揮最大的潛能。集團董事長兼行政總裁楊元慶曾提到，該企在過去多年經已研發不少AI技術，但當AI進一步發展，得作下一步部署，以求將AI技術的潛力，應用和釋放得更精準和淋漓盡致，新策略就是要發展「混合AI」，即能快速響應客戶需求，亦能為客戶量身訂製解決方案。

所謂的「混合AI」，即私有AI（Private AI），包括個人AI（Personal AI）和企業AI（Enterprise AI），與公共AI（Public AI）共存互補，為不同的客戶需求提供更好的結果。他補充，要推動「混合AI」，難以單靠聯想單一力量能做到，故會持續與不同科技巨頭聯手。

聯想去年宣布將會持續擴大與英偉達（Nvidia）的合作，包括在不同的範疇推出產品和方案，合力推動「混合AI」。雙方合作，基於聯想的服務和基礎設施能力，結合Nvidia AI軟件加速運算，名為「Hybrid AI Advantage」的方案去年已正式登場，該解決方案主要是協助企業提供生成式AI應用、諮詢服務和聯想數碼孿生技術空間運算設備等，在3大AI範疇都提供到支援。除了Nvidia外，英特爾（Intel）、AMD、微軟、Meta等都是聯想的合作夥伴。

此外，聯想最新與字節跳動旗下火山引擎合作，為其AI桌面助手如意（AI Stick），植入豆包大模型「超強大腦」，融入AI搜索、AI寫作、AI聊天3大新功能，又進軍AI伺服器業務，在印度設廠，擬每年生產5萬部AI機架伺服器和2,400部圖像處理器（GPU）伺服器，出口全球市場。

股價升幅跑輸恒生指數 不過，綜觀聯想的多元化AI業務發展，龍年股價僅升約14%，跑輸恒生指數28%的升幅，且看今年會否再有新亮點帶挈股價跑出。