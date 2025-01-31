騰訊大模型+應用易接觸用戶

該企早在2021年已布局AI發展，2018年明確AI戰略發展方向，從專注應用落地升級為通用AI研究，2022年首次對外披露「混元」大模型研發進展，2023年3月提出「AI技術將有望成為企業中長期重要增長乘數之一」，同年其通用大語言模型——「混元大模型」正式亮相，並且通過騰訊雲對外開放。

去年5月，其一站式AI智能體創作與分發平台「騰訊元器」、基於混元大模型的智能助手應用程式（App）「騰訊元寶」上線，公司以應用落地、產業實用為導向，加大對基礎模型的投入，形成「大模型+工具+應用」的布局。

優化廣告投放流程 根據騰訊公眾號，截至去年11月，騰訊內部已有近700個業務及場景接入混元大模型，部分應用的AI功能已開啟商業化。去年升級廣告投放3.0系統，AI更懂廣告、懂業務、懂受眾，同時上線一站式AI廣告創意平台「妙思」，優化廣告投放流程，商業化潛力有望逐步釋放。

遊戲方面，集團聚焦決策AI和生成式AI，覆蓋遊戲研發、發行、營運全生命周期，期待AI創新玩法落地。

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