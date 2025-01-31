瞄準熱門AI股 發新年財

展望2025年投資市場，在中美博弈升級的大背景之下，全球宏觀經濟充滿變數，傳統產業尤其是受利率與消費市道影響較大的股份可能會有較大波動。反觀在科技競賽之下，各地大型企業都要積極投入資本推動科研發展以增強競爭力，預計今年關於人工智能（AI）的投資額達到數百億元，故選股不妨多留意AI概念股。事實上，港股中亦不乏優質的AI概念股，今日就跟大家逐一剖析。

近年ChatGPT推出生成式人工智能（Generative AI）帶動投資熱潮，導致全球科技巨企都在爭相開發AI工具，帶動相關晶片、中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、電腦、計算機、雲端數據、大數據軟件等配套的需求，傳統產業企業若能與AI沾上關係，也能為估值增添溢價。不過，當市場一面倒看好AI股的時候，亦得留意相關投資風險。

選股先睇相關業務佔比 首先，要發掘AI概念股，得注意AI相關業務佔公司整體業務的比例，以免遇着個股渾水摸魚；亦要關注其AI業務的資本開支負擔，會否拖累短期盈利表現。此外，相關股份涉及AI的業務屬上游、中游還是下游，估值亦可以大有不同。

另一須要注意的，乃美國的AI概念已炒了逾年，估值衝高，一旦美股出現較大幅度的調整，AI概念股可能首當其衝，畢竟概念股大部分都未有盈利基礎，估值波動性大，表現極受市場氣氛影響，升時快，跌時也急，屬高風險投資。

不過，從另一角度看，正因AI產業處於發展初期，大企業都願意投放資源深耕，故理論上，上游AI產業鏈如晶片製造及軟件開發能享實際得益，英偉達（Nvidia）成新進美股股王，就是好例子。

儘管如此，將目前全球AI熱潮視為2000年代的科網泡沫看待，並不合適，皆因如今新經濟時代下，數碼化、智能化、電動化，是有着實際的進展，產業轉化也開始體現效益，並非純粹的概念泡沫，未來誰能跑出，就看誰能將產業與AI結合，形成新的增值產業，並主導未來新經濟走向。

AI概念港股及相關業務發展 生成式AI市場規模預測