金融戰升溫 5類資產怎部署？

踏入2025年，最備受金融市場關注的必然是特朗普2.0的關稅政策。作為投資者，中美開打金融戰應如何部署最好？特朗普曾批評強美元對美國製造業的影響，擔心會影響美國的出口，所以按邏輯，美元強勢是否不可持續？若美元走弱，又如何實現其保持美元全球主導地位的誓言？此外，傳統智慧告訴我們，黃金是以美元報價，當美元升值，金價便會走弱，且若美國掉頭加息不利沒有利息回報的黃金，那金價升勢是否可蛇年延續？

美元勢續強 末季或見頂 從卦象顯示，美元走勢正處於《地天泰》變《山天大畜》之中。「泰」卦為天氣與地氣相通之象，代表着陰陽的交流和通暢。在股市中，「陰」和「陽」可象徵「賣家」和「買家」，持續的成交暢旺每每可反映出投資者對後市的信心，而「大畜」卦的本意為大量的畜養，「畜」通「蓄」因此亦可引伸為積聚和儲蓄，但由於泰極則否來，故此反映美元在2025年仍然會走強，到了冬季或會出現見頂轉弱的信號。

黃金憂急升後無以為繼 從卦象顯示，黃金走勢正處於《雷地豫》變《坤為地》之中。「豫」卦的意義有兩個層面，一為豫樂、喜悅，二為預防。《繫辭傳》：「重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。」柝是打更用的梆子，重門擊柝是指設置重重門戶和夜晚敲梆巡更，以提防暴客。若將其意象應用於股市上，則大有一種避險情緒的意味，而「坤為地」卦則六爻皆陰顯示上升的動力不足，故此反映黃金在2025年或可能會在出現一輪急升之後便會無以為繼。

日圓料偏弱 觀望氣氛濃 從卦象顯示，日圓走勢正處於《風地觀》變《火風鼎》之中，若從「觀」卦的陰陽屬性來看，由於「風」和「地」皆屬陰，在易經中，陰性下行，而陽性上升，因此大市在短線的走勢，或會仍然受到濃厚的觀望氣氛以受壓，而「鼎」卦木上有火，乃薪柴燒火之象，本為吉兆，但由於在烹飪新菜餚之前，定必須將鼎中的舊物或殘渣先倒出，所以若將卦象對應於恒指的走勢時，亦每每有先高後低的應驗。故此反映日圓在2025年最終仍然會走勢偏弱。

人民幣預期貶值抗美關稅 從卦象顯示，人民幣走勢正處於《山雷頤》變《火雷噬嗑》之中，「頤」卦的卦象則有動而止之意，告戒君子一舉一動都要知道適可而止，引伸為休養生息，而「噬嗑」卦有去除障礙之意，有大行預計內地當局將允許人民幣貶值以應對關稅影響，這亦附合卦象的解說，故此反映人民幣在2025年仍然會處於弱勢。

比特幣慎防物極必反風險 從卦象顯示，比特幣走勢正處於《澤地萃》變《乾為天》之中，「萃」卦為滋潤大地之象，所以是利好信號，而「乾為天」全卦以龍為象徵，龍能飛往天上，亦可潛於水中，能屈能伸。故此反映比特幣雖然在2025年仍然會走強，不過亦是時候要有慎防物極必反的風險。