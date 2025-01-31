致富智庫：投資如靈蛇 財運亨通

洞悉特性 分析宜忌 做好規劃 今日是農曆正月初三，俗稱「赤口」，傳統上不出外向親友拜年，以免招口舌，古時的人就會留家拜神祈福，現世代就多休閒在家，又或者到馬場發個新年財。今日就跟大家研究蛇年的投資錦囊，分析策略宜忌，期望蛇年能在股場旗開得勝！

今年是蛇年，生肖蛇在中國文化有着智慧、靈活、觸覺敏銳和行事謹慎的形象，這些特點不但對個人發展有益，對企業的商業策略以至一地之策都至關重要。了解蛇的特性，冀能更好地規劃今年的投資計劃。

乙巳蛇年金融勢動盪 首先，想知道今個蛇年的投資形勢，可以先回顧過去是否有迹可循。以60年前即上一個乙巳蛇年的經濟狀況為例，當年的蛇年是在1965年2月4日立春開始，香港因為有銀行過度放款及地產泡沫爆破，引發股災，先有明德銀號破產，後有廣東信託銀行擠提及停業，打擊市場對華資銀行的信心，並引發相關股份拋售潮，恒生指數當年一劫足足蒸發了四分之一。

憂大型企業陷財困 基本上，過去5個蛇年，恒生指數都是低收作結。以古鑑今，60年後如今身處的同樣是乙巳蛇年，得提防金融業再現危機，關注中美博弈下，美國總統特朗普上場後，對待香港金融中心的政策會否有任何突如其來的變化；隨着加密資產市值日大，高波動性的特質遲早要考驗金融市場系統承受風險的能力；高息環境持續，債務危機未解，傳統產業日子仍然難過，得提防有大型企業財政出問題甚至面臨破產危機，故選股上得主動迴避相關高風險個股，以盡量減低風險。

木蛇年選股捧新棄舊 再詳看2025年乙巳蛇年其實是「木蛇年」。所講的是據中國的十二生肖和五行理論，2025年對應的是乙巳年，其中「乙」代表金、木、水、火、土中的「木」元素，「巳」則代表蛇的生肖。故2025年是木蛇之年，意味着蛇年所帶來的特徵和影響將融入「木」的特性，重視生長、創新和發展的能量。

AI新能源板塊可吼 故今年選股上，不妨多留意創新概念，如人工智能（AI）、新能源等相關主題，這些板塊須龐大的資金支持研發和產品商業化，融資需求大，今年有望繼續成為投融界的焦點產業，可以選擇在傳統業務上已有收益基礎，而又在拓展這些新經濟領域上有優勢的企業，以增勝算，反正選股目標並不用多，一旦選中「爆仗股」就要打蛇隨棍上，務求一年做數宗Deal（交易）就能穩袋過豐年。

謹慎思考決策利害 蛇既是有智慧之物，行事前往往有清晰的觀察、敏銳的觸覺，且行事十分謹慎，一出動就要對準目標出擊。所以，無論企業抑或投資者，今年投資宜採保守策略，得額外注意市場變化，並要迅速調整策略，精準應對。也許在今個蛇年，在投資市場能賺錢的僅屬少數，別奢望會有躺平也能賺錢的大升市出現，故投資前須主動做足工夫，想在股場搵食，就勿做「大懶蛇」！

蛇另一特性乃十分膽小害羞，經常躲在蛇竇不見光，一有風吹草動就驚嚇狂逃，無影無蹤。不過，人不犯蛇，蛇一般不會主動攻擊人。因此，蛇年投資也得記住不要主動犯險，例如明知是財困企業，還要大大注貪平博反彈，一旦遇上長期停牌，變相被「落閘放狗」冇仇報，也是咎由自取。

蛇可吞象 併購趨旺 所謂「人心不足蛇吞象」，相傳古時有巴蛇能吞食大象，經過3年，象的骨頭才被吐出，比喻人心貪婪無度。換在商業社會、投資市場，亦不乏透過玩財技，以小吞大的例子，也許代表着今年全球企業併購活動會持續活躍，或同業併購，又或大股東趁公司資產估值超低迷，以賤價提出全購私有化，另一途徑將小股東的權益低價吞併等。所以在選股上必須謹慎，寧可選高流動性大企業，估值低迷而缺乏流動性、大股東持股量高的中小型企業，即使估值低迷，別亂沾手。

政策不明朗添風險 當然併購有很多種，全球同業爭取一加一大於二的協同效應大宗併購，去年開始轉旺，今年有望進一步活躍起來。不過，宜留意的風險乃如今由美國帶頭的貿易保護主義和民粹主義盛行，以「反壟斷」牌和「國家安全」為由，阻止外國企業收購本國企業，故政策不明朗將為這類大型併購的風險增加不明朗因素。日本7-11便利店母企Seven & i控股獲加拿大同業提購，卻遭日本政府以國家安全為由阻攔，就是典型例子。

多元配置望金蛇狂舞 今個蛇年大家得注意的，是奉行多元化的投資策略，盡量不要將所有雞蛋放在同一個籃，股票如是，債券如是，外匯亦如是，以免一旦踩雷，冇得留低。所以除了主流的投資產品，具避險功能的黃金及加密貨幣，都會受資金注視，甚至可在蛇年表現出「金蛇狂舞」的盛況。

事實上，綜合各大行的預測，今年現貨金價的目標是挑戰每安士2,900至3,000美元水平，即較現水平潛在升幅有約一成。

至於加密貨幣，承上所言，最好都是專注具流動量的主流大型加密幣，首選當然是比特幣，今年的重點是關注美國國策動向，特朗普政府是否真的會成立比特幣戰略儲備，一旦真的對加密幣監管開綠燈，相信比特幣今年有望繼續破頂。只是加密幣的特性是波動大，得盡量妥善控制持倉風險，盡量避免槓桿操作。

詐騙猖獗 提防「兩頭蛇」 在中國傳統文學中，有「兩頭蛇」的典故，出自孫叔敖埋兩頭蛇的故事。話說春秋楚人孫叔敖小時玩耍看見一尾兩頭蛇，因為聽說看見兩頭蛇的人都會死掉，所以將之殺掉，免有其他人遭殃。由於他擔心自己好快會死掉，回頭大哭，可見其人雖未被兩頭蛇咬，已遭其「惡毒」所傷，後將事告訴其母，孫母說他的做法為他人設想，故上天一定不會傷害他。

至於廣東話，亦以「兩頭蛇」來形容因應不同形勢，看風使舵，欲兩面討好，甚或刻意中傷他人和為自己利益而說奉承討好說話的投機者或壞人。

勿沾手非主流加密幣 換轉在投資市場，蛇年大家要分外小心，某些概念股炒過龍，隨時掉頭殺落，短炒主題概念要見好識收；面對愈來愈多新興投資資產品，就如屬高風險資產的各類加密貨幣或虛擬資產，投資者都要充分了解風險，量力而為。更應對防商業詐騙提高警惕，尤其是忌沾手一些非主流且波幅極大的小型新加密幣，在缺乏監管下，最怕遇上「蛇鼠一窩」爆煲收場，難以追責。