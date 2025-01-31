軍工股發財 諾格L3訂單破頂

特朗普上台後，中美角力必定有增無減，除人工智能（AI）相關資訊科技（IT）和半導體股票外，軍工股亦有一定「錢」景。戰機大廠諾斯諾普格魯曼（Northrop Grumman）上季在手訂單增加7.86%，12月底達到破紀錄的914.68億美元。

諾格既生產B-21突襲者轟炸機，也會為洛歇馬丁（Lockheed Martin）的F35戰鬥機組裝機身。涵蓋戰機的航空系統部為上季訂單上升的主力，12月底錄240.98億美元；全年計，訂單增長最大動力來自防禦系統，按年升37.23%至277.18億美元。

收入要貨物交付始能入帳，諾格維持本年收入指引，中間值為422.5億美元（升約4.43%），比市場預期略低，但重申今年自由現金流有雙位數增長。上季方面，收入按年僅升0.45%至106.86億美元，但由於航天系統分部扭虧，同季轉賺12.64億美元，全年純利亦升1.03倍至41.74億美元。

白宮不滿美軍採購成本 軍工企業賺納稅人錢，利潤率不算高，況且美國副總統萬斯日前才以「危機」形容美軍的採購成本。已被中國制裁的諾格行政總裁沃登則在業績公告引用特朗普「以實力維繫和平」的主張，業績指引亦包括毛利擴張。

產品亦包括模擬機長室的同業L3Harris，去年底亦見在手訂單升至破紀錄340億美元；上季純利按年飆1.86倍至4.53億美元，原因是收入按年升3.42%之際，減值損失減少逾90%。

然而，由於全球經濟前景不明朗，上季每股盈利勝預期的建築和採礦設備巨頭卡特彼勒（Caterpillar），預告今年收入會略降，股價早段跌最多5.1%。