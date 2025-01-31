Tesla賣車毛利率挫 季績失色

世界首富馬斯克掌舵的電動車龍頭特斯拉（Tesla）上季交車量上升，賣車收入卻按年跌9.55%至186.59億美元，賣車毛利率插至12.81%的多年新低，經調整純利按年僅升3.18%至25.63億美元，相當每股73美仙，遜市場預期。財務總監塔尼亞指，其老闆馬斯克力捧的特朗普很可能加徵進口關稅，衝擊公司業務和盈利能力。

全面無人駕駛美多地將推 Tesla股價周四早段升逾6%後倒跌。馬斯克指，公司6月會在德州奧斯汀市啟動不用人工干預的「全面無人駕駛」（FSD），年內再擴至加州和全美多個地區。人形機器人方面，他表示有巨大商業潛力，或創造逾10萬億美元收入，取代汽車成主要收入來源。它比汽車複雜得多，用途和任務為其千倍，但訓練規模只增約10倍。

塔尼亞稱，上季僅佔收入約10%的儲能業務如Megapack和Powerwall，正快速增長，將成為電網重要組成部分，料今年增起碼50%。

回到汽車本業，Tesla稱，售賣更多更廉價車輛，以及2026年推出自動駕駛的士Cybercab的計劃進展順利，已將每輛車平均成本壓至3.5萬美元以下，準備新舊生產技術並用，儘管成本較之前預期為高，但可在大環境不確定性高的時候，更具效益地擴產。

豐田全年銷量續稱霸 然而，汽車工業仍步履蹣跚。Tesla供應商之一意法半導體（STM）上季訂單對收入比率仍低於一，因工業用晶片仍在去庫存、歐洲為首的汽車市場放緩，期內車內資訊系統和輔助駕駛（ADAS）相關產品收入倒退，本季收入指引等於按年瀉逾27%。STM美國股價周四早段曾瀉9.49%。至於着手與本田合併的日產汽車在美國3間廠房推「肥雞餐」，為削成本將兩條生產線的工作安排由3更制改為兩更制。

豐田汽車去年售車量跌1.4%至1,015.93萬輛，但蟬聯全球冠軍；日本以外銷量破頂之際，中國（含港澳）銷量跌6.9%，「以舊換新」補貼的刺激作用未能完全抵銷減價戰和電動車市場份額擴大的影響。

Tesla賣車毛利率下滑