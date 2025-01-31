Meta谷AI 今年資本開支5070億

人工智能（AI）儼然已成「軍備競賽」，微軟及Meta上季資本開支按年計均暴漲超過80%，加起來折合約2,920億港元，揚言繼續加碼。積極與特朗普修補關係的Meta指，本年資本開支預算上限折合高達5,070億港元。

Meta去年全年用於購置物業和設備的現金淨流出為372.56億美元，按年上升37.75%，計及租賃等的總資本開支大幅增加39.6%至392.3億美元，但公司指引今年再暴漲到600億至650億美元。

行政總裁朱克伯格稱，非常用力的投資長遠會帶來戰略優勢，AI變現計劃包括付費商戶可優先獲聊天機器人推薦給用戶。

去季App分部收入漲逾兩成 如此豪氣，可能是因為上季收入勝預期，Facebook和Instagram所屬的「應用程式（App）大家庭」分部生意額按年升21.16%至473.02億美元，廣告平均收費升14%，完全受得起設備部門Reality Labs經營虧損擴大，且去年經營現金流按年升28.42%至913.28億美元。

Meta指引本季收入撇除匯率變動按年升8至15%，遜預期，但股價周四早段仍升最多5.07%。該企4年前在國會山莊風波後封禁特朗普的帳號，周三與他達成和解，了結訴訟，賠他約2,500萬美元；朱克伯格再落盡鞋油，讚揚特班子全力保障美國科技領先、「捍衞美國價值和海外利益」。

微軟Azure雲服務生意增長放緩 資本開支回報效益同樣遭受質疑的微軟，股價卻曾挫6.23%，原因是Azure及其他雲服務上季收入按年增速略降至31%，本季增速指引僅得32%。財務總監候活解釋，由於數據中心仍未足以應付需要，但反映未來收入的商業訂單升67%，遠勝內部預期。

微軟上季資本開支高於預期，預計本季和下季差不多，購置物業和設備的現金淨流出按年飆62.34%至158.04億美元。就此，公司說，下財年起AI數據中心的開支增速將下降，資本開支會更側重與收入增長相關的資產。行政總裁納德拉稱，DeepSeek確有創新，但微軟訓練大模型和推論的效益一直都有提高，下一代模型只是未夠抵用才未推出。

AI大企業季績概覽